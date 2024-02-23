SpaceX запросила у FAA разрешения как минимум на 9 тестовых запусков Starship в этом году

SpaceX приближается к первому запуску Starship в 2024 году со своей базы Starbase в Техасе, вероятно уже через три недели. Но компания уже давит на регуляторов, чтобы те увеличили количество тестовых полетов.

Во время пресс-конференции администратор по вопросам коммерческих космических перевозок Федерального управления гражданской авиации (FAA) США Келвин Коулман заявил, что ведомство работает с компанией, чтобы попытаться облегчить процесс лицензирования запуска Starship, передает ArsTechnica.

Они рассматривают достаточно агрессивный график запусков в этом году. Я считаю, что они планируют как минимум девять запусков в этом году. Это много запусков. Если вы создаете новые модификации и делаете их одну за другой, это очень много работы. Мы постоянно общаемся со SpaceX, собираемся вместе и пытаемся выяснить, как нам это сделать.

После того, как около пяти лет назад SpaceX решила запустить и попытаться посадить свой корабль Starship в Техасе, компания должна была пройти расширенную экологическую экспертизу площадки. В рамках этого процесса Федеральное управление гражданской авиации США завершило окончательную программную экологическую оценку в июне 2022 года. После этого SpaceX получила разрешение на проведение до пяти запусков Starship из Южного Техаса ежегодно. Представитель FAA подтвердил, что компания стремится изменить этот лимит на пять запусков, чтобы обеспечить более высокую частоту полетов.

В апреле 2023 года SpaceX запустила свою первую ракету Starship, которая является самой большой ракетой из когда-либо построенных и предназначена для полного многоразового использования. Этот полет нанес серьезный ущерб стартовой площадке в Бока-Чика и вызвал беспокойство экологов после того, как большие куски бетона и пыли были выброшены на окружающие болотистые земли. Коулман сказал, что расследование аномалии и процесс регуляторной проверки после этого полета занял около шести месяцев, что, по его мнению, соизмеримо с объемом работы, которая была проведена.

Вторая попытка запуска в ноябре была более успешной, поскольку первая ступень ракеты-носителя, Super Heavy, совершила почти номинальный полет, а разгонный блок Starship успел отделиться от ракеты-носителя до того, как столкнулся с аномалией и был утерян. На этот раз на земле не было никаких повреждений. По словам Коулмана, работа, которую провело FAA для анализа этой аномалии, была примерно на треть меньше.

Business Analysis in IT. Опануйте високооплачувану IT-професію, навчіться на основі даних виявляти проблеми бізнесу та знаходити рішення для зростання. Реєстрація на курс

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что его компания планирует осуществить третью попытку запуска Starship в начале-середине марта. По словам Маска, этот полет высокоэкспериментального корабля имеет высокие шансы на успешное достижение орбиты.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!