SpaceX вывела на орбиту 5000-й спутник Starlink

27 августа SpaceX запустила еще 22 спутника связи Starlink – в настоящее время на низкой околоземной орбите находятся более 5000 таких устройств (до нынешнего запуска их насчитывалось 4983 единицы).

Ракета Falcon 9 с новыми спутниками стартовала с космодрома SLC-40 на мысе Канаверал 27 августа в 03:05 по Киеву. По уже отработанной схеме, через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска совершила посадку на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Этот полет стал третьим для ракеты-носителя, ранее запускавшей миссию ESA «Евклид‎», Ax-2, а теперь и миссию Starlink.

Falcon 9 launches 22 @Starlink satellites from Florida pic.twitter.com/b1Zf78Qzxn — SpaceX (@SpaceX) August 27, 2023

Запуск спутников следовал за другой миссией SpaceX – Crew-7, доставившей четырех астронавтов на Международную космическую станцию.

В настоящее время у SpaceX есть разрешение на развертывание 12 000 аппаратов Starlink на низкой околоземной орбите, и компания ожидает одобрения на запуск еще примерно 30 000 спутников – это более половины из общего количества заявок на запуск спутников в ближайшие годы, поданных в Международный союз электросвязи.

Сервис Starlink, официально дебютировавший в 2021 году, сейчас доступен более чем в 50 странах и территориях, включая США, Японию, большую часть Европы, части Латинской Америки, некоторые страны Африки (Нигерия, Мозамбик и Руанда) и даже Антарктиду.

По данным компании, в настоящее время спутниковым интернетом Starlink пользуется более 1,5 миллиона абонентов. Около 42 тысяч терминалов сейчас используются в Украине военными, в больницах, на предприятиях в гуманитарных организациях.