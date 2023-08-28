Новости Технологии 28.08.2023 в 15:26

SpaceX вывела на орбиту 5000-й спутник Starlink

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Катерина Даньшина

Автор новостей

27 августа SpaceX запустила еще 22 спутника связи Starlink – в настоящее время на низкой околоземной орбите находятся более 5000 таких устройств (до нынешнего запуска их насчитывалось 4983 единицы).

Ракета Falcon 9 с новыми спутниками стартовала с космодрома SLC-40 на мысе Канаверал 27 августа в 03:05 по Киеву. По уже отработанной схеме, через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска совершила посадку на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Этот полет стал третьим для ракеты-носителя, ранее запускавшей миссию ESA «Евклид‎», Ax-2, а теперь и миссию Starlink.

Запуск спутников следовал за другой миссией SpaceX – Crew-7, доставившей четырех астронавтов на Международную космическую станцию.

В настоящее время у SpaceX есть разрешение на развертывание 12 000 аппаратов Starlink на низкой околоземной орбите, и компания ожидает одобрения на запуск еще примерно 30 000 спутников – это более половины из общего количества заявок на запуск спутников в ближайшие годы, поданных в Международный союз электросвязи.

Запуски супутників з року в рік, включно з запусками Starlink (на основі даних, що охоплюють період до 10 липня).
Запуски спутников из года в год, включая запуски Starlink (на основе данных, охватывающих период до 10 июля).

Сервис Starlink, официально дебютировавший в 2021 году, сейчас доступен более чем в 50 странах и территориях, включая США, Японию, большую часть Европы, части Латинской Америки, некоторые страны Африки (Нигерия, Мозамбик и Руанда) и даже Антарктиду.

Змодельована швидкість Starlink з моменту повномасштабного російського вторгнення.
Смоделированная скорость Starlink в Украине с момента полномасштабного российского вторжения.

По данным компании, в настоящее время спутниковым интернетом Starlink пользуется более 1,5 миллиона абонентов. Около 42 тысяч терминалов сейчас используются в Украине военными, в больницах, на предприятиях в гуманитарных организациях.

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