Ограничения Starlink на фронте и разговоры с путиным — Как Маск стал «серым кардиналом» в США [биография техномиллиардера по The New Yorker]

«‎Мы живем по его милости. Это скверно» (c).

В октябре прошлого года Колин Кал, на тот момент занимавший пост заместителя министра обороны США, сидел в парижской гостинице, готовясь к звонку, который мог решить катастрофу со связью в Украине.

Причина была очевидна. SpaceX, космическая компания Маска, уже несколько месяцев предоставляла услуги спутникового интернета в охваченной войной Украине. Но связь была прервана, как только украинские военные ступили на землю временно оккупированных россией территорий. Илон и его компания поставила Пентагону ультиматум – взять на себя финансирование, в противном случае доступ полностью закроют.

Маск был заочно вовлечен в войну с первых дней полномасштабного вторжения. Он охотно согласился на просьбу главы Минцифры прислать в Украину терминалы Starlink и усилил симпатию украинцев тем, что вызвал путина на поединок (хотя мы уже знаем, чем завершаются подобные предложения).

На деоккупированных территориях быстро восстанавливали связь благодаря спутниковому интернету, да и на поле боя он оказался удобным и необходимым инструментом. Впрочем, через несколько месяцев после этого, Маск от имени SpaceX заявил, что больше не сможет финансировать работу терминалов.

Возможно, причина была действительно в деньгах, но в окружении миллиардера говорили о том, что он очень беспокоился о том, что его технология использовалась для войны. Более того, он, кажется, даже выразил поддержку главному агрессору во время выступления на конференции в Аспене.

Неделю спустя в Twitter появился так называемый «мирный план Маска», в котором среди прочего Украине предлагалось уступить Крым рф. В последовавших за этим твитах Илон говорил о результате, который «неизбежно завершится в пользу россии» и добавлял карты восточных украинских регионов, некоторые из которых якобы «отдают предпочтение рф». Разговорами все не завершилось.

Перебои со связью, инициированные SpaceX, затронули подразделения в Херсоне, Запорожье, Харькове, Донецке и Луганске.

Как правило, подобные вопросы решает отдел закупок Министерства обороны США, однако Илон уже не был просто продавцом услуг, как Boeing, Lockheed или другие гиганты оборонной промышленности. Во время звонка из Парижа Кал пытался разговаривать с Маском заискивающе – он поблагодарил его за помощь Украине, признал, что миллиардер понес большие финансовые потери и уговаривал на несколько недель продлить контракт.

Позже к всеобщему ужасу Пентагона появилась информация об общении Маска с путиным, которую он сам впоследствии опроверг. Свое решение отключить интернет он объяснял теперь уже не финансовыми проблемами, а возможным участием Starlink в войне.

В июне Минобороны наконец объявило, что достигло договоренности со SpaceX, однако условий соглашения так и не раскрыли.

Влияние олигархов на судьбу наций – дело не новое. Впрочем, Маск несколько отличается уровнем этого влияния, и дело не в деньгах. США зависят от миллиардера в ряде важных областей – от энергетической и транспортной до космической. SpaceX доставляет полезные грузы NASA в космос, а Tesla фигурирует в планах правительства по переходу автомобильной промышленности на электромобильную.

Говорят, что правительство по мере своих зависимостей пытается осторожно реагировать на его капризы. Бывшие и нынешние чиновники из NASA, Пентагона, Министерства транспорта, Федерального управления авиации отмечают, что влияние Маска стало неизбежным в их работе. Один из Минобороны, например, согласился давать интервью только с разрешения миллиардера.

Еще одно важное приобретение Маска – Twitter. Несмотря на все изменения, соцсеть все еще остается важной платформой для политического дискурса на фоне приближающихся выборов.

Маск, родившийся в 1971 году в Претории, вырос под апартеидом Апартеид — официальная политика расовой сегрегации, проводившаяся правившей в Южно-Африканском Союзе и Южно-Африканской Республике Национальной партией с 1948 по 1994 год.. До развода отец избивал его мать, и вот о чем написала сама Мэй в своих мемуарах:

Несмотря на решимость в отдельных моментах, в школе Маск не был настроен на общение. Впоследствии он заявлял, что у него синдром Аспергера – нарушение психического развития, характеризующееся трудностями в социальном взаимодействии. Журналист The New Yorker вспоминает, что это отражалось и во время интервью, где Маск был очень «вдумчивым и взвешенным».

Бывшая жена Илона в своих мемуарах вспоминала его как человека, который любит доминировать:

Желание контроля над всем еще не раз проявится в жизни и работе Маска – но впервые заиграло яркими красками во время работы над стартапом X.com, где он после объединения с Confinity пытался перехватить власть у Питера Тиля.

Люди, работавшие с Маском, тоже описывают его как человека, любящего все контролировать.

Во время испытаний ракет, у SpaceX часто были недоразумения с Федеральным управлением авиации, например, при запуске SN8 – новейшего прототипа в программе Starship. День, который выбрала компания, не понравился FAA, которое утверждало, что по их модели может образоваться взрывная волна, которая вынесет окна в домах поблизости.

SpaceX представила собственную модель, которая это отрицала. В конце концов во время запуска произошла авария. На снимке, сделанном в тот день, Маск стоял у покоряженной стали ракеты, одетый в черную футболку и джинсы, с решительно прищуренными глазами. Его твиты в тот день не были грустными, напротив казалось, что он что-то праздновал.

Find someone who looks at you the way @elonmusk looks at crashed rocket parts. @NASASpaceflight pic.twitter.com/c3HH4xxwKW

— Jack Beyer (@thejackbeyer) December 11, 2020