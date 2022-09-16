Starlink теперь обеспечивает интернет-доступ в Антарктиде, а в следующем году планируется охватить большую часть мирового океана

Национальный научный фонд (NSF) приступил к тестированию терминала Starlink на станции Мак-Мердо в Антарктиде. Как ожидается, увеличенная пропускная способность интернет-доступа поможет ученым.

Мак-Мердо – это самая густонаселенная антарктическая станция. По данным NSF, летом здесь живут и работают более 1000 человек. Ранее станция уже имела спутниковый интернет, но он не отличался высоким качеством и имел общую скорость доступа 17 Мбит/с для всех пользователей. Потому люди не могли использовать приложения с высокими требованиями к пропускной способности, такие как Netflix, облачное резервное копирование и видеозвонки.

Внедрение терминалов Starlink позволит повысить пропускную способность до 50-200 Мбит/с, что позволит существенно облегчить передачу важных научных данных. Представитель NSF Майк Инглэнд сказал, что не может комментировать, для чего именно будет использоваться система, поскольку в настоящее время она находится на стадии бета-тестирования.

Starlink is now on all seven continents! In such a remote location like Antarctica, this capability is enabled by Starlink's space laser network https://t.co/c9HX0xrX0u — SpaceX (@SpaceX) September 14, 2022

Курс UI/UX Design Навчіться у вільний час розробляти вебінтерфейси, які подобатимуться клієнтам, та заробляйте від $1000 РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

В свою очередь компания SpaceX ретвитнула публикацию NSF, заявив, что Starlink «теперь на всех семи континентах» и что его способность работать в отдаленных местах, таких как Антарктида, доступна благодаря «космической лазерной сети Starlink». Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что покрытие в Африке и Азии всё ещё далеко от идеального. Тем не менее компания планирует к концу года запустить сервис по крайней мере в двух странах на каждом континенте — в Нигерии, Мозамбике, Японии и на Филиппинах. Также компания планирует расширить покрытие на большую часть мирового океана в начале следующего года.

Добавим, если испытание в Антарктиде пройдёт успешно, это может помочь доказать, что у SpaceX есть технология, позволяющая охватить даже самые отдаленные районы.

Источник: The Verge