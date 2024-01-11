Новости Технологии 11.01.2024 в 18:46 comment views icon

SpaceX и T-Mobile отправили первые текстовые сообщения через орбитальные спутники Starlink (но некоторые потерялись)

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Вадим Карпусь

Автор новостей

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SpaceX отправила и получила первые текстовые сообщения, отправленные через T-Mobile, используя свои спутники Starlink D2D, запущенные немногим более недели назад. Проект направлен на обеспечение подключения к спутниковому интернету обычных мобильных телефонов, чтобы клиенты T-Mobile могли оставаться в сети, даже когда они находятся в зоне без покрытия мобильной сети.

SpaceX заявила, что намерена публично запустить текстовые услуги вместе с T-Mobile в 2024 году, а в 2025 году планируется расширить предложение за счет голосовой связи, передачи данных и интернета вещей. В глобальном масштабе SpaceX сотрудничает с Rogers в Канаде, австралийской Optus, KDDI в Япония и другими компаниями.

Для предоставления таких услуг связи требуются более крупные специальные версии спутников Starlink с возможностью D2D (direct-to-device). SpaceX запустила первые шесть из них 2 января, завершив ранние испытания без проблем.

«В понедельник, 8 января, менее чем через 6 дней после запуска, мы отправили и получили наши первые текстовые сообщения на немодифицированные сотовые телефоны на земле и с них на наши новые спутники в космосе, используя спектр сети TMobile… [указывая, что] система работает», — написала SpaceX в своем блоге.

В рамках анонса этой схемы генеральный директор T-Mobile Майк Зиверт сказал, что такая технология подобна установке вышки сотовой связи в небе. Он добавил, что однажды это может устранить мертвые зоны, и это позволит людям легко связываться с близкими, даже если они находятся посреди океана.

SpaceX похвасталась в Х (ранее Twitter) изображением двух телефонов, между которыми производился обмен текстовыми сообщениями, отправленными через спутники Direct to Cell.

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Однако внимательные пользователи соцсети обратили внимание, что отправленные и полученные сообщения на двух устройствах не совпадают ─ некоторые сообщения потерялись в пути.

Источник: Engadget

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