SpaceX и T-Mobile отправили первые текстовые сообщения через орбитальные спутники Starlink (но некоторые потерялись)

SpaceX отправила и получила первые текстовые сообщения, отправленные через T-Mobile, используя свои спутники Starlink D2D, запущенные немногим более недели назад. Проект направлен на обеспечение подключения к спутниковому интернету обычных мобильных телефонов, чтобы клиенты T-Mobile могли оставаться в сети, даже когда они находятся в зоне без покрытия мобильной сети.

SpaceX заявила, что намерена публично запустить текстовые услуги вместе с T-Mobile в 2024 году, а в 2025 году планируется расширить предложение за счет голосовой связи, передачи данных и интернета вещей. В глобальном масштабе SpaceX сотрудничает с Rogers в Канаде, австралийской Optus, KDDI в Япония и другими компаниями.

Для предоставления таких услуг связи требуются более крупные специальные версии спутников Starlink с возможностью D2D (direct-to-device). SpaceX запустила первые шесть из них 2 января, завершив ранние испытания без проблем.

В рамках анонса этой схемы генеральный директор T-Mobile Майк Зиверт сказал, что такая технология подобна установке вышки сотовой связи в небе. Он добавил, что однажды это может устранить мертвые зоны, и это позволит людям легко связываться с близкими, даже если они находятся посреди океана.

SpaceX похвасталась в Х (ранее Twitter) изображением двух телефонов, между которыми производился обмен текстовыми сообщениями, отправленными через спутники Direct to Cell.

Texts between two phones sent through our Direct to Cell satellites in space pic.twitter.com/jd8b7uiZSq

— SpaceX (@SpaceX) January 11, 2024