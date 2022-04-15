Spend With Ukraine: платформа с информацией об украинских продуктах и сервисах, работающих с западными компаниями

В Украине запустили инициативу Spend With Ukraine для того, чтобы рассказать миру о продуктах и ​​сервисах, созданных украинцами. На сайте доступен каталог с украинскими компаниями, стартапами и брендами, работающими на западных рынках. Среди них есть Petcube, Ajax Systems, Grammarly, Preply, Depositphotos, Reface, Awesomic, MacPaw, Readdle, Etnodim, Syndicate, Gunia Project, Mahno, Bevza, Kachorovska, Banda, Fedoriv и другие.

Компании удобно разделены по категориям:

гаджеты,

продукты,

образование,

креатив,

образ жизни,

мода и т.д.

Добавить еще компанию можно, обратившись сюда: [email protected]

Ранее волонтеры «IT-паросток» запустили проект DvoStok, который развивает команда из пяти молодых женщин, работающих по договору предоставления услуг. Они готовы обновить коды сайтов без доплат, предоставить консультации по работе с админкой и гарантийную поддержку, чтобы перевести сайты с российской платформы Tilda на отечественное оборудование.