Spotify преодолел отметку в 500 миллионов активных пользователей в месяц, но доля премиум-подписчиков сократилась до 40%

По состоянию на 31 марта более полумиллиарда человек ежемесячно пользовались сервисом потокового аудио Spotify, согласно последнему финансовому отчету компании. Это на 22% больше, чем в прошлом году и на 5% больше, чем в предыдущем квартале. В Spotify говорят, что превысили собственный прогноз роста на 15 млн, и это второй крупнейший квартальный рост за всю историю службы.

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Между тем количество премиум-подписчиков достигло 210 млн и составляет в общей сложности 40% от общей базы пользователей. Для сравнения в первом квартале 2019 года у Spotify было 46% премиальных подписчиков, 45% в первом квартале 2020-го, 44% в первом квартале 2021 года и 43% в первом квартале прошлого года.

Первый квартал 2023 года ознаменовался для компании процессом оптимизации и сокращением затрат. В конце января Spotify объявила об увольнении 6% своей глобальной рабочей силы – по оценкам это повлияет на 600 сотрудников. Кроме того, закрылось несколько побочных проектов сервиса – аудиоприложение Spotify Live в стиле Clubhouse и музыкальная игра Heardle в стиле Wordle.

Генеральный директор Дэниел Эк сказал во время отчета, что ключевыми приоритетами Spotify на 2023 год являются «скорость и эффективность».

Чистые убытки компании в первом квартале 2023 года составили $248 млн, а чистая прибыль – $145 млн. Подобные показатели не являются чем-то необычным для бизнеса, обычно предпочитающего рост пользователей над квартальными доходами. Средний доход на пользователя упал на 1% до $4,77 – вероятно, из-за более низких цен, которые Spotify вводит для привлечения клиентов на новых рынках.

О запуске высококачественного уровня HiFi, который компания анонсировала еще два года назад, в отчете не упомянули. Считается, что он готов технически, но конкуренты свели на нет надежды Spotify взимать за него дополнительную плату (Apple и Amazon предлагают такую услугу без дополнительной оплаты).

У Spotify сейчас наибольшее количество платных пользователей среди всех потоковых сервисов аудио. Что касается количества ежемесячных активных пользователей, то здесь пока преобладают Tencent Music Entertainment (567 млн по состоянию на конец 2022 года) и YouTube (2 млрд по состоянию на 2020 год). Но эти цифры, пожалуй, неправильно сравнивать, поскольку Tencent Music распространяется на три разных потоковых сервиса (QQ Music, Kugou и Kuwo), а YouTube – это в первую очередь сервис потокового видео.

Источник: The Verge, Techspot