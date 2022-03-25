Spotify полностью прекращает свою деятельность в рф

Крупнейший музыкальный стриминговый сервис Spotify сообщил о полной остановке работы на территории россии. Это означает, что российские пользователи вскоре лишатся доступа к библиотеке музыкального сервиса.

Ранее Spotify приостановил продажи платной подписки Premium для россиян из-за санкций со стороны международных платежных систем Visa и Mastercard в связи с войной в Украине. Теперь компания приняла решение полностью уйти с рынка россии и объяснила его недавно принятыми властями россии законами, ограничивающими доступ к информации и криминализующими некоторые виды новостей.

«Spotify до сих пор считает чрезвычайно важным обеспечение работы службы в росе с целью предоставления в регионе независимых новостей и информации из надежных источников. К сожалению, недавно принятые законодательные изменения, еще более ограничивающие доступ к информации, ликвидируют свободу выражения мнений и криминализируют определенные виды новостей, подвергая угрозе безопасность сотрудников Spotify и, возможно, даже наших слушателей» из официального заявления Spotify

Очевидно, что речь идет о том же законе о «фейках», который ввел административную и уголовную ответственность за распространение нежелательной информации о действиях российских военных.

До этого Spotify закрыла свой российский офис, открытый в рамках выполнения так называемого закона о приземлении, убрала с платформы российских государственных СМИ и остановила все возможности монетизации из России.