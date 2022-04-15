Спустя 17 лет Reddit наконец-то добавил возможность поиска по комментариям

Популярный развлекательный и новостной онлайн-сервис Reddit сделал свои комментарии доступными для поиска. Теперь пользователи могут получать результаты из ответов на сообщения, а не только из исходных сообщений и тем. Раньше приходилось просматривать каждый пост в сообществе и комментарии к нему, чтобы найти искомое.

Возможность поиска по комментариям оказалась в топе во время опроса, проведенного Reddit в прошлом году. Вдобавок ко всему, во время «ограниченного начального тестирования» Reddit около 26 тысяч человек использовали эту функцию для просмотра более 5 миллиардов комментариев.

Reddit также улучшил релевантность поиска, чтобы помочь пользователям находить наиболее подходящие результаты. Раньше результат должен был почти точно соответствовать с запросом. Теперь это изменили. Фактически, количество результатов поиска после запроса увеличилось на 60%. Поиск также делает более релевантным новый контент и ориентируется на предыдущую историю поиска пользователей.

Reddit улучшил и свой поисковый интерфейс. Он получил новый и более простой дизайн. Теперь предпочтение отдается публикациям, а не другому типу контента. Упрощена страница выдачи результатов. Сокращено количество неожиданных результатов, основанных на намерении «сделать поиск более безопасным». Новые функции доступны пока только в десктопной версии.