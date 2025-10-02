Спиногрызы: ученые создали эмбрионы из клеток человеческой кожи

Американские исследователи создали человеческие яйцеклетки в лабораторных условиях, а затем с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) превратили их в эмбрионы.

Для создания яйцеклеток использовался тот же процесс, что и для клонирования овцы Долли в свое время. Хотя сам метод еще далек от клинических испытаний, когда-то он может проложить путь к новым способам лечения бесплодия.

«Кроме того, что этот метод дает надежду миллионам людей с бесплодием из-за отсутствия яйцеклеток или спермы, он также даст возможность однополым парам иметь ребенка, генетически родственного обоим партнерам», — отмечает соавтор исследования, профессор акушерства и гинекологии Медицинской школе Университета здравоохранения и науки штата Орегон, Паула Амато.

Процесс создания яйцеклетки включал удаление ядра из имеющейся человеческой яйцеклетки и замену его ядром из клетки человеческой кожи. Этот первый этап называется переносом ядра соматической клетки. Он использовался для клонирования многих животных, включая овцу Долли.

Исследователи стремились создать функциональную яйцеклетку, а не клон. Яйцеклетки содержат половину хромосом, как у всех других не половых клеток в организме. Во время оплодотворения 23 хромосомы яйцеклетки объединяются с 23 хромосомами сперматозоида. В результате этого общее количество хромосом достигает 46.

Чтобы заставить созданные яйцеклетки избавиться от половины хромосом, исследователи применили электрические импульсы и препарат росковитин, влияющий на ферменты, регулирующие клеточный цикл — процесс деления. По результатам эксперимента было получено 82 яйцеклетки, которые оплодотворили спермой в результате экстракорпорального оплодотворения.

Однако подобный этап оплодотворения пока не является абсолютно безопасным. Лишь около 9% доходят до стадии бластоцисты. На этом этапе яйцеклетка делится, образуя полую сферу из клеток, которую можно ввести в матку с помощью ЭКО.

Большинство оплодотворенных яйцеклеток не дошли до стадии бластоцисты и делились столько раз, сколько было необходимо, чтобы образовать от четырех до 8 клеток. По мнению авторов исследования, медленное развитие бластоцисты, вероятно, обусловлено хромосомными аномалиями, которые останавливали дальнейшее деление оплодотворенных яйцеклеток, а также тем, что перенесенные из клеток кожи гены не были успешно перепрограммированы для поддержания эмбрионального развития. Проще говоря, гены продолжали действовать как будто все еще находились в клетках кожи, а не в клетках, которые формируются на ранних стадиях развития.

Ни одна из яйцеклеток, достигших стадии бластоцисты, не подверглась дальнейшему развитию. Поскольку они также содержали хромосомные аномалии, маловероятно, что они были бы пригодны для использования в ЭКО. Среди указанных аномалий было как слишком большое, так и слишком малое количество хромосом, хотя в среднем их было 46. Некоторые яйцеклетки содержали несколько копий одной хромосомы, а в некоторых — вообще отсутствовали определенные хромосомы.

Пока специалисты признали технологию слишком неэффективной и связанной с высокими рисками для немедленного применения в клинической практике. Сами авторы исследования подчеркивают, что на данном этапе результаты выступают лишь доказательством самой концепции. Необходимы дальнейшие исследования для подтверждения эффективности и безопасности.

Исследователи планируют сосредоточиться на том, как лучше всего обеспечить деление и дальнейшее удвоение хромосом в яйцеклетке. Ученые стремятся как можно точнее воспроизвести процессы, которые протекают во время реальной беременности, чтобы необходимые хромосомы сначала отпадали во время деления, а после правильно соединялись с новыми хромосомами во время оплодотворения.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature

Источник: LiveScience