В Британии родились дети от трех родителей — они избавлены от генетических болезней

В Великобритании объявили результаты первого в мире клинического испытания, в рамках которого родилось 8 детей от трех родителей методом экстракорпорального оплодотворения.
Важно, что эта технология позволила родиться детям, полностью лишенным риска развития генетических болезней. Теперь врачи надеются, что женщины с мутациями в митохондриальной ДНК также когда-то смогут иметь детей без риска передачи им тяжелых или смертельных наследственных заболеваний.
У каждого из 5 тыс. новорожденных в мире наблюдаются наследственные заболевания из-за мутаций в митохондриальной ДНК матери. Эти заболевания преимущественно неизлечимы и проявляются в виде нарушения зрения, диабета, мышечной атрофии.
В 2015 году Великобритания первой в мире разрешила использование метода экстракорпорального оплодотворения, который привлекает небольшое количество здоровой митохондриальной ДНК из яйцеклетки донора, а также яйцеклетки матери и сперму отца. Исследователи отрицают, что такие детки рождаются от трех родителей, поскольку только 0,1% ДНК новорожденного происходит от донора.
От 22 женщин, проходивших лечение в Ньюкаслском центре репродуктивной медицины, родилось 8 детей — четыре мальчика и четыре девочки. Сейчас их возраст составляет от полугода до 2 лет.
По результатам исследования, у шести детей количество мутировавшей митохондриальной ДНК, вызывающей заболевание, сократилось на 95-100%. У двух других деток этот показатель оказался ниже — на уровне 77-88%, что также ниже показателей, способных спровоцировать заболевание.
По словам исследователей, пока восемь детей здоровы, хотя у одного из них было выявлено нарушение сердечного ритма, которое успешно вылечено. За их здоровьем будут наблюдать в ближайшие годы, чтобы выяснить, возникнут ли проблемы.
Донорство митохондрий остается очень дискуссионным вопросом в мире. Оно не получило одобрения, например, в США и Франции. Против него также выступают религиозные лидеры, поскольку процедура предполагает уничтожение человеческих эмбрионов. Многие люди опасаются того, что это откроет путь к созданию генно-модифицированных детей.
Среди детей, находящихся под пристальным наблюдением, есть трое, у которых обнаружились признаки так называемого «обратного процесса», который до сих пор мало изучен. Это явление, при котором терапия сначала позволяет достичь появления эмбриона с очень небольшим количеством дефектных митохондрий, но на момент рождения ребенка доля аномальных митохондрий в его клетках значительно увеличивается.
Результаты исследования опубликованы в журнале New England Journal of Medicine
Источник: Science Alert
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