США, ЕС и ещё 32 страны, включая Украину, подписали Декларацию о будущем интернета

США, все государства-члены ЕС и ещё 32 страны, не входящие в ЕС, анонсировали Декларацию о будущем интернета. Среди подписантов также числится Украина. В документе изложены приоритеты для «открытого, бесплатного, глобального, совместимого, надёжного и безопасного» интернета. Он подчеркивает такие цели, как доступность, сетевой нейтралитет и удаление нелегального контента без ограничения свободы слова, хотя и предлагает мало конкретных деталей для их достижения.

«Нас объединяет вера в потенциал цифровых технологий для обеспечения связи, демократии, мира, верховенства закона, устойчивого развития и осуществления прав человека и основных свобод», — говорится в первых строках 3-страничного документа. При этом в Декларации говорится, что «доступ к открытому интернету ограничен некоторыми авторитарными правительствами и онлайн-платформами, а цифровые инструменты всё чаще используются для подавления свободы выражения мнений и лишения других прав человека и основных свобод».

В Декларации подчёркивается, что интернет должен быть децентрализован и глобально взаимосвязан, а страны должны «воздерживаться от подрыва технической инфраструктуры, необходимой для общедоступности и целостности интернета». Это неявный отказ от интернета, который фрагментирован странами, запрещающими отдельные сервисы и закрывающими онлайн-доступ. Речь идёт о Китае и россии, которые, к слову, не подписали Декларацию о будущем интернета. В то же время это противоречит безуспешным просьбам Украины отрезать россию от глобальных доменных сервисов.

При этом в Минцифре утверждают, что сотрудничество с ведущими странами позволит противодействовать:

распространению дезинформации и недостоверной информации,

вредоносной киберактивности,

ограничению доступа к интернету,

незаконному наблюдению и т.д.

Благодаря этому будет возможно противостоять российской пропаганде в интернете и победить врага в информационной войне.

Подписанты также соглашаются соблюдать принципы сетевого нейтралитета и «воздерживаться от блокировки или ограничения доступа к законному контенту, сервисам и приложениям в интернете».

Источник: The Verge, Минцифры