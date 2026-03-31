Новости Крипто 31.03.2026 comment views icon

Пенсия в США — теперь в криптовалюте: Белый дом согласовал доступ к биткоину

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Пенсія в США — тепер у криптовалюті: Білий дім погодив доступ до біткоїну

Администрация США приблизилась к запуску правила, которое позволит включать криптовалюты и другие альтернативные активы в пенсионные планы 401(k). Документ прошел финальную стадию регуляторного согласования в Белом доме, что открывает путь к его публикации Министерством труда в ближайшие недели.


Ключевой этап проверки завершило Управление по вопросам информации и регуляторной политики (OIRA). Проект поступил на рассмотрение 13 января 2026 года и был окончательно согласован поздно во вторник, 25 марта 2026 года. После этого Департамент труда США получил возможность официально обнародовать правило.

Инициатива реализуется в рамках более широкого курса администрации Дональда Трампа на расширение доступа к альтернативным инвестиций в пенсионных накоплениях. В августе был издан исполнительный указ, который обязал Управление по вопросам обеспечения выплат работникам (EBSA) в течение 180 дней пересмотреть подходы к регулированию таких активов в планах, подпадающих под ERISA.

Ожидается, что новые правила позволят работодателям предлагать криптоактивы наряду с акциями и облигациями, а также откроют доступ к private equity, private debt и инфраструктурным инвестициям. Совокупный объем рынка пенсионных планов 401(k) оценивается примерно в 12 трлн долларов, что делает его одним из крупнейших источников инвестиционного капитала в США.


Отдельный акцент в проекте — снижение юридических рисков для работодателей. EBSA разрабатывает механизм «safe harbor», который должен уменьшить вероятность судебных исков со стороны участников пенсионных программ. Сейчас работодатели уже сталкиваются с исками из-за низкой доходности или высоких комиссий в пенсионных портфелях, и расширение инвестиционного набора может усилить эти риски без дополнительной защиты.

Фото: Bloomberg

По данным Bloomberg Law, финальное согласование OIRA означает, что документ оставляет этап административного контроля и переходит к публикации со стороны Департамента труда. Рассмотрение длилось с 13 января 2026 года. Об этом сообщил журналист Бретт Сэмюэлс в материале от 25 марта 2026 года.

Инициатива уже прошла завершающую проверку в Белом доме. Там подчеркивается, что речь идет о перезапуске регуляторных ограничений, которые ранее сдерживали включение криптовалют и других альтернативных активов к пенсионным портфелям. Политический контекст включает также продвижение законопроекта CLARITY, направленного на формирование четких правил для крипторынка. Документ был принят Палатой представителей в 2025 году, однако его рассмотрение в Сенате затянулось. Одной из ключевых дискуссионных тем остается регулирование доходности и вознаграждений в стейблкоинах — именно он продолжает тормозить согласование финальной редакции.

Спецпроекты
Источник: Bloomberg

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить