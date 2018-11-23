Стали известны некоторые сведения о смартфонах Moto Z4, Moto G7 и Moto G7+

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Инженеры компании Motorola, входящей в состав Lenovo, активно трудятся над созданием нескольких новых моделей смартфонов, которые будут представлены уже в 2019 году. Сведения о характеристиках и рендеры некоторых из них уже просочились в интернет.

Грядущий флагманский смартфон Moto Z4 получит уже новый топовый чипсет Snapdragon 8150. Для него будет доступна сменная панель 5G MotoMod. Пока что это все известные сведения о модели Moto Z4.

Зато об устройстве среднего уровня Moto G7 известно значительно больше. в данном случае используется процессор Snapdragon 660. Объём оперативной памяти составит 4 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 64 ГБ. Ёмкость комплектной батареи окажется немного ниже, чем у предшественника – всего 2820 мАч.

Ранее также циркулировали слухи о модели Moto G7, оснащённой 6,4-дюймовым дисплеем и аккумулятором ёмкостью 3500 мАч. Возможно, эта версия поступит на рынок под названием Moto G7+. Также ожидается, что в данной модификации будет использоваться и более производительный чипсет Snapdragon 710 или другой ещё не анонсированный представитель серии Snapdragon 700.

Источник: gsmarena