Starlink, GPS и электроснабжение пострадали из-за северного сияния — солнечная буря продлится еще несколько дней

Мощная геомагнитная буря, которая привела к ночи полярного сияния в пятницу на большей части территории Европы и США и помешала работе Starlink и GPS, продлится как минимум до воскресенья. Центр прогнозирования космической погоды при Национальном центре прогнозирования океанов и атмосферы США отмечает, что по состоянию на субботнее утро из-за повышенной солнечной активности продолжаются экстремальные условия уровня G5.

«Угроза дополнительных сильных вспышек и выбросов корональной массы будет сохраняться, пока большое скопление солнечных пятен не исчезнет из поля зрения в течение следующих нескольких дней», — сообщает агентство.

Для многих наблюдателей в пятницу вечером повышенная солнечная активность была положительной. Большие территории, которые не привыкли к проявлениям полярного сияния, видели яркие огни, когда энергетически заряженные частицы солнечного шторма проходили через атмосферу Земли. Учитывая прогноз относительно длительной солнечной активности, в субботу снова будет наблюдаться северное сияние.

Были и вредные последствия: по данным NOAA, наблюдались определенные нарушения в передаче электроэнергии, в спутниковой связи и работе GPS. Пользователи интернета Starlink сообщают о снижении скорости загрузки. В субботу основатель SpaceX Илон Маск заявил, что спутники компании Starlink находятся под сильной нагрузкой, но пока выдерживают.

Это самый сильный солнечный шторм, зарегистрированный за более чем два десятилетия. Последнее событие G5 произошло в октябре 2003 года, когда сообщалось о проблемах с электроэнергией в Швеции и Южной Африке. Ученые говорят, если магнитная буря усилится в течение следующего дня или двух, есть риск более масштабных отключений электроэнергии, неработоспособности спутников и долгосрочного повреждения сетей GPS.

Такие штормы возникают, когда Солнце выбрасывает значительное количество своего магнитного поля и плазмы в виде солнечного ветра, причины этих выбросов корональной массы до конца не изучены. Есть надежда, что данные, собранные солнечным зондом NASA Parker Solar Probe, и другие наблюдения помогут ученым лучше понимать и предвидеть такие явления.

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Когда выбросы корональной массы достигают магнитного поля Земли, они изменяют его и могут вызвать значительные токи в линиях электропередач и трансформаторах, что приводит к повреждениям или отключениям. Самая сильная геомагнитная буря произошла в 1859 году во время так называемого события Керрингтона. Полярное сияние наблюдалось во всем мире, магнитная буря вызвала пожары на многих телеграфных станциях — в то время в мире было 125 000 миль телеграфных линий. К счастью, в мире тогда было относительно немного электроприборов.

Источник: Ars Technica

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