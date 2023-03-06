Мощная солнечная вспышка вызвала проблемы с радиосвязью на Земле

Солнечная вспышка — интенсивный всплеск излучения высокой энергии — была зарегистрирована в пятницу, 3 марта. В NASA говорят, что она принадлежала к категории X, то есть к самым мощным солнечным вспышкам.

Согласно Spaceweather.com, вспышка, которая возникла из солнечного пятна AR 3234, вызвала проблемы с радиосвязью в Северной и Южной Америке:

«Авиаторы и радиолюбители могли заметить потерю сигнала на частотах ниже 30 МГц в течение часа после вспышки».

Обсерватория солнечной динамики NASA (SDO), с 2010 года детально изучающая Солнце, зафиксировала пятничную вспышку, которая была классифицирована как X2.1. (Ученые, которые изучают Солнце, делят вспышки на три категории: C — самая слабая, M — средней мощности, а X — наиболее мощная; цифры указывают на повышенный уровень интенсивности).

Такие мощные вспышки часто сопровождаются корональными выбросами массы (KВM), которые направляют огромные облака солнечной плазмы в космос со скоростью миллионы километров в час. Это, в свою очередь, может вызывать геомагнитные бури на земле, которые влияют на работу энергетических систем и орбитальных космических аппаратов.

Солнце сейчас находится в 11-летнем цикле своей активности, и в последние дни уже был зарегистрирован ряд мощных вспышек и КВМ, которые ожидаются и в будущем. Например, предыдущие вспышки вызывали сильные геомагнитные бури в последние дни февраля, которые усилили такое оптическое явление, как полярное сияние — его можно было наблюдать даже в Калифорнии и Западной Австралии.

Источник: NASA, Space