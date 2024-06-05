Старший командир ВМС США незаконно установила Wi-Fi на корабле — она уволена и понижена

Военно-морские силы США прекратили работу незаконной сети Wi-Fi на боевом корабле. Была понижена в должности старший командир, которая приказала ее установить. Теперь уже бывшего старшего командира Гризель Марреро осудили в марте, сообщает издание Navy Times, которое получило документы по судебному процессу.

Марреро служила на USS Manchester, прибрежном боевом корабле, приписанном к Тихоокеанскому надводному флоту ВМС США. Представители ВМС подтвердили сообщение для The Register и добавили:

«Старший командир USS Manchester (LCS 14) Gold Crew, старшая начальница Гризель Марреро, была освобождена от своих обязанностей из-за потери доверия к способности Марреро выполнять обязанности старшего командира. Старший состав ВМС придерживается высоких стандартов личного и профессионального поведения. От них ожидается соблюдение самых высоких стандартов ответственности, надежности и лидерства, и Военно-морской флот привлекает их к ответственности, если они не соответствуют этим стандартам».

В период с марта по август прошлого года, во время пребывания в должности на «Манчестере», Марреро «намеренно координировала закупку, установку и использование неавторизованной и несанкционированной системы Wi-Fi», — говорится в обвинении.

Формулировка обвинения предполагает, что Марреро действовала не одна, другие моряки тоже были наказаны в связи с инцидентом. Wi-Fi не самые лучшие сети с точки зрения безопасности, использование этой технологии беспроводной сети вообще запрещено на кораблях ВМС США.

Установка оставалась без внимания примерно до июня прошлого года, когда член экипажа попытался передать информацию о незаконной сети командиру корабля. Однако эта подсказка была перехвачена Марреро, которая ничего не рассказала командиру о развертывании Wi-Fi, чтобы избежать последствий.

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Схема была раскрыта в августе, когда член экипажа «Манчестера» получил дисциплинарное взыскание. Чтобы «повлиять или помешать» наказанию члена экипажа, Марреро отредактировала изображение использования данных Starlink на корабле, чтобы скрыть данные и сеть Wi-Fi.

Не указано, был ли тогда член экипажа привлечен к дисциплинарной ответственности за сеть Wi-Fi и за использование данных Starlink, но в любом случае старший командир солгала своему начальству.

Сначала Марреро уволили с должности с должности в сентябре, затем дело поступило в военный суд. Ее обвинили в умышленном невыполнении служебных обязанностей, даче ложных показаний и препятствовании правосудию. Она признала себя виновной по всем пунктам обвинения, кроме последнего, по которому ее все равно признали виновной. Наказанием стало понижение в ранге с уровня Е-8 до уровня Е-7. Пока не известно, как были наказаны другие участники дела.