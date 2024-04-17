В Украине запустили образовательную кампанию по личной кибербезопасности для граждан

Представительство Фонда гражданских исследований и развития США в Украине (CRDF Global в Украине) совместно с Национальным координационным центром кибербезопасности при СНБО Украины, Министерством образования и науки Украины и другими организациями начинают всеукраинскую информационно-образовательную кампанию по личной кибербезопасности.

Главная цель — повысить общий уровень осведомленности об угрозах, существующих онлайн, и научить украинцев основам кибергигиены.

«Кибербезопасность — особенно актуальная тема во время полномасштабной войны. И очень важно уделять ей внимание в школах. Мы видим, что многие подростки все еще потребляют много контента российских блогеров и они менее защищены от мошенничества и манипуляций в интернете. Поэтому очень уместно вводить эту тему в уроки, и ее изучают в рамках информатической и гражданской и исторической образовательных отраслей. И нужно, чтобы о важности кибербезопасности говорили не только в школах, а и дома или в медиа», — заявил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив.

Информационно-образовательная кампания по личной кибербезопасности направлена на несколько возрастных групп:

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одними из самых уязвимых являются подростки (11-17 лет) — они пользуются всеми технологиями значительно увереннее большинства взрослых, но имеют меньше жизненного опыта и критического мышления, из-за чего легче попадаются на крючки мошенников;

взрослые (18-59 лет) пользуются технологическими новинками более избирательно, но не считают себя интересными для киберпреступников, а потому продолжают пренебрегать правилами безопасности;

пожилые люди (60+), ведь с началом полномасштабного вторжения они все больше пользуются онлайн-инструментами для получения новостей и связи с родными, а значит — также нуждаются в поддержке и объяснении правил кибергигиены.

Материалы кампании фокусируются на простых и понятных правилах кибербезопасности, которые люди часто не соблюдают в быту:

регулярная смена паролей,

проверка ссылок, по которым переходят пользователи,

проверка надежности сети Wi-Fi, к которой подключаются гаджеты.

Основные принципы кибергигиены вместе с интерактивной игрой для проверки знаний доступны для ознакомления на следующей странице.