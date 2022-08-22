Стартап Karma — создатель современной версии культовой DeLorean — обвинил правообладателя в краже коммерческой тайны

Попытка электрифицировать культовый автомобиль DeLorean столкнулась с проблемой. Ранее в этом месяце производитель электромобилей Karma Automotive подал иск против американской компании DeLorean Motors Reimagined, которая владеет правами на бренд оригинальной DeLorean Motor Company (DMC), и четырех её сотрудников, обвинив их в краже интеллектуальной собственности.

Karma утверждает, что DeLorean Motors Reimagined существует только потому, что не увенчалось успехом совместное предприятие между ними. В иске, поданном 8 августа в Окружной суд США Южного округа Техаса, Karma утверждает, что четыре сотрудника DeLorean Motors Reimagined — генеральный директор Джуст де Врис, главный операционный директор Алан Юань, вице-президент Нейло Харрис и директор по маркетингу Трой Битц — украли объекты коммерческой тайны, использовавшиеся для запуска DeLorean Motors Reimagined. Компания заявила, что она планирует продавать электрические версии возрождённого спортивного автомобиля 80-х годов.

В иске утверждается, что переговоры между Karma и DMC начались в 2020 году с целью «электрифицировать знаменитый автомобиль DeLorean DMC, который помог бы обеим компаниям двигаться в будущее со скоростью 88 миль в час». (Это отсылка к фильму 1985 года «Назад в будущее», в котором была показана машина времени DeLorean). Но совместное предприятие провалилось, а ответчики покинули проект вместе с конфиденциальной информацией Karma, чтобы создать собственное предприятие.

«Они украдкой забрали конфиденциальную информацию, материалы и макеты Karma», — говорится в иске. «Они активно скрывали информацию от Karma, чтобы помешать Karma продолжить проект или узнать, чем занимаются отдельные ответчики. Затем, один за другим, они покинули Karma».

Однако де Врис заявил, что совместный проект Karma/DMC «умер из-за неспособности Karma финансировать или производить результаты, необходимые даже для продвижения переговоров с DMC». Он добавил, что DeLorean Motors Reimagined — это совершенно новая компания с проектом совершенно нового полностью электрического автомобиля, не связанного с проектом мелкосерийной копии.

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Это не первый иск Karma. Два года назад компания подала в суд на Lordstown Motors из Огайо, утверждая, что фирма по производству электрических грузовиков украла её коммерческую тайну и переманила сотрудников, занимавшихся разработкой информационно-развлекательных технологий.

Источник: The Verge