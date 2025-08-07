Стартовала первая бета Battlefield 6, в очереди — 295 000 игроков

Открытая бета Battlefield 6 уже доступна и точно вызвала ажиотаж — в очереди на матчи стоят более 295 000 пользователей.

На момент написания новости, по данным Steam Charts, в бета-версию играют 282 367 человек. Параллельно в соцсетях публикуют скриншоты, что на серверы в очереди стоят 295 880 игроков. Но число продолжает расти в режиме реального времени: недавно количество пользователей было меньше почти на 50 тыс.

Первыми к игре получили доступ те, кто ранее регистрировался в программе Battlefield Labs до 31 июля, имеет подписку EA Play Pro или успел забрать ключ во время трансляций на Twitch. Такой ранний доступ начался 7 августа. Для остальных пользователей открыт бета-тестирование продлится 9-10 августа, а затем — еще один уикенд с 14 по 17 августа.

На старте фанам доступны три карты — Siege of Cairo, Liberation Peak и Iberian Offensive. В каждой локации — разные условия боя: от уплотненных городских районов и узких переулков до открытой горной местности. Пять режимов также доступны уже сейчас, среди них классический Conquest, штурм позиций и новые гибридные форматы. В целом в игре будет девять карт, а часть еще не показали официально — датамайнеры уже слили полный список.

Еще один важный момент, который разочарует многих фанатов — боты. В Battlefield 6, как и в 2042, незаполненные до конца серверы будут доступны ботами с искусственным интеллектом. Это якобы сделано для того, чтобы не затягивать поиск матчей и не оставлять игровые карты полупустыми. Если к игре присоединяются новые пользователи, ботов будут выводить из сессии. В то же время поиска серверов, на который надеялись фанаты старых частей, не будет — по крайней мере в основном мультиплеере. Вместо него возвращается система Battlefield Portal, знакомая еще с 2042, где можно создавать собственные режимы и матчи.

Другой причиной для разочарований может стать античит Javelin и Secure Boot, то есть компонент безопасности Windows, который надо включать через BIOS. В августе Battlefield 2042 получила патч 8.8.0, который сломал запуск игры без копания в системечто стало причиной массового хейта. Проблема в том, что античит Javelin используют также в Battlefield 6.

Напомним, релиз полной версии Battlefield 6 запланирован на 10 октября 2025 года — это первая новая игра в серии со времен Battlefield 2042. Она рассказывает о частной организации Pax Armata, которую финансируют бывшие члены НАТО, что вызывает глобальный конфликт.

Источник: Games Radar / Steam Charts