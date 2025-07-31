Новости Игры 31.07.2025 comment views icon

Battlefield 6 получит сразу два бета-теста в августе — первый стартует уже через неделю

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Battlefield 6 получит сразу два бета-теста в августе — первый стартует уже через неделю

Недавно EA показала сюжетный трейлер Battlefield 6, а теперь инсайдеры раскрыли даты бета-тестов. Игра получит два этапа тестирования уже в августе — закрытое и открытое.

Закрытое бета-тестирование Battlefield 6 запланировано на 7-8 августа. Доступ к нему можно будет получить через Twitch-дропы от сотен стримеров, которые будут участвовать в трансляции презентации мультиплеера. Второй вариант получить доступ к бете — оформить предзаказ, который должен открыться как раз во время трансляций. Кстати, сейчас появился тизер этого режима, но презентация состоится позже.

Затем, если источники не ошибаются, 9-10 августа начнется первая фаза открытого бета-теста, которая уже не потребует инвайтов или кодов. Но на этом все не заканчивается: с 14 по 17 августа состоится еще одно открытое бета-тестирование, на этот раз — для всех желающих. Пока неизвестно, покажут ли во время презентации бесплатный режим Battle Royale или же EA приберегла анонс на позже.

Напомним, Battlefield 6 получила первый полноценный трейлер, где показали возвращение к знакомому боевому сеттингу. По сюжету, частная организация Pax Armata, которую финансируют бывшие члены НАТО, вызывает глобальный конфликт. Военный ответ готовят США, и одна из кампаний касается освобождения Гибралтара вместе с отрядом Dagger 1-3. Вскоре после этого датамайнер «слил» карту Battlefield 6 Battle Royale со всеми ключевыми локациями.

Ожидается, что продолжение франшизы покажет подрыв ПВО, разминирование акваторий, штурм туннелей и вызов авиаподдержки. Также различные сайты намекали на механики как вытаскивание раненых, прыжки на танки, динамическое движение с перекатами и нырянием в бой, а также уничтожение зданий, что влияет на геймплей.

Разработку сюжетной кампании ведет студия Motive (Dead Space Remake), а за мультиплеер отвечает Criterion. Его официальная презентация состоится вечером 31 июля. Battlefield 6 выйдет 10 октября 2025 года на ПК, Xbox Series S|X и PlayStation 5, цена — $69,99.

Источник: Insider Gaming

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