Steam Deck OLED теперь поддерживает дистанционную игру HDR с PlayStation 5 – этого не умеет собственный гаджет Sony Portal

Благодаря программе Chiaki4Deck с открытым кодом Steam Deck OLED теперь поддерживает полноценный режим HDR Remote Play с консолью PlayStation 5 – официальное устройство Sony PlayStation Portal за $199 этого не умеет. Жидкокристаллический Steam Deck также может удаленно воспроизводить HDR, но только при подключении к внешнему HDR-дисплею или путем преобразования HDR в SDR на собственном дисплее. При этом HDR Remote Play работает только с PS5.

Chiaki4Deck – клиент PlayStation Remote Play с открытым исходным кодом, оптимизированный для Steam Deck. PS Remote Play официально поддерживается на Windows, а также Android и iOS. Chiaki4Deck ориентирован на пользователей Linux и консольных модов и разрешает удаленную игру с официально неподдерживаемых клиентских устройств.

Sony PlayStation Portal просто не создан для HDR Remote Play. Его IPS-дисплей не поддерживает HDR, что ограничивает его конкурентоспособность на фоне портативных устройств OLED. С этой новостью смысл его существования становится еще более призрачным.

Благодаря последнему обновлению Chiaki4Deck 1.5.0 Steam Deck OLED становится ультимативным портативным устройством для игр PlayStation. Это иронично с учетом того, что оригинальная PS Vita была фактически первым игровым портативным компьютером с OLED.

К тому же PlayStation Portal от Sony не имеет собственных игровых возможностей. Что касается PS Vita, ее использование с Remote Play и PS5 мешают только собственные программные ограничения Sony, поскольку устройство безупречно работает с PS4 Remote Play.

Таким образом, фактически весь каталог PlayStation теперь доступен для игры на Steam Deck тем или иным программным способом. И этот способ предлагает лучшее качество, чем собственный специальный гаджет Sony.

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Источник: Tom`s Hardware