PlayStation Portal – гаджет Sony для стриминга игр с PS5 за $200 выйдет в конце года

Позже в этом году Sony официально выпустит свое портативное устройство PlayStation – гаджет PlayStation Portal, предназначенный для стриминга игр. Портативное устройство будет транслировать игры с PS5 через Wi-Fi.

Sony PlayStation Portal (ранее известній как Project Q) оснащен 8-дюймовым ЖК-дисплеем, работающим с разрешением 1080p и частотой 60 кадров в секунду. Для управления игрой предусмотрены все кнопки и функции беспроводного контроллера DualSense, включая адаптивные триггеры и обратную тактильную связь. Устройство также сможет воспроизводить медиафайлы, поскольку на главном экране есть специальный раздел, подобно PS5.

«PlayStation Portal будет удаленно подключаться к вашей PS5 через Wi-Fi, поэтому вы сможете быстро перейти от игры на PS5 к своему PlayStation Portal», — говорит Хидеаки Нишино, старший вице-президент по работе с платформой Sony Interactive Entertainment. «PlayStation Portal позволит играть в поддерживаемые игры, которые установлены на вашей консоли PS5 и использовать контроллер Dualsense».

Вместе с тем PlayStation Portal не будет работать с будущей облачной потоковой передачей игр для PS5 от Sony

«Игры, которые нужно транслировать на PS5 по подписке PS Plus Premium, несовместимы», — уточняет Sony.

Sony говорит, что PlayStation Portal будет доступен позже в этом году по цене $199,99.

Источник: The Verge