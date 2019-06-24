Steam прекращает поддержку новых версий Ubuntu из-за отсутствия в них совместимости с 32-разрядными приложениями





Геймерам, предпочитающим Ubuntu, в самое ближайшее время придётся подыскивать себе другой Linux-дистрибутив или другую платформу, поскольку Valve прекращает официальную поддержку будущих версий Ubuntu в Steam.

Начиная с версии Ubuntu 19.10 пакеты для 32-разрядной архитектуры x86 формироваться больше не будут. По словам представителя Valve, команда разработчиков Steam стремится «минимизировать проблему» для существующих пользователей, но уже рассматривает варианты перехода на другой дистрибутив.

Прекращение поддержки Ubuntu может создать проблемы совместимости в будущем. Даже при отсутствии поломок нет гарантии того, что определённые игры будут работать так, как надо. Кроме того, это может привести к ошибкам и на других игровых платформах. Так, например, разработчик Canonical Алан Поуп (Alan Pope) отметил, что у него возникла проблема с запуском игры из сервиса цифровой дистрибуции GOG на компьютере под управлением Ubuntu 19.10 без 32-разрядных пакетов.

В долгосрочной перспективе ситуация может измениться в лучшую сторону, но не сейчас. Если команда разработчиков Ubuntu не изменит намеченный курс, то пользователи Linux столкнутся с проблемами в работе игровых библиотек, особенно, если они зависят от Steam.

Источник: Engadget