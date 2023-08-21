Adyen – европейский конкурент Stripe – потерял $20 млрд капитализации за сутки

Adyen входит в список 200 лучших мировых финтех-компаний и обслуживает таких клиентов, как Netflix, Meta и Spotify.

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Платежная фирма из Нидерландов вышла на биржу в 2018 году и успешно преодолела конкуренцию с американским PayPal. С тех пор компания, как и другие, переживала времена пандемии, что не помешало ее расшириться в Северной Америке и нанять сотни сотрудников.

Впрочем, макроэкономическая среда 2023 года повлияла на стратегию роста Adyen — ее акции резко упали в четверг на 39%, фактически уничтожив $20 млрд рыночной капитализации компании. Инвесторы отказались от акций после отчета Adyen о самом медленном росте дохода за ее историю.

Чем занимается Adyen?

Adyen входит в список 200 лучших мировых финтех-компаний и обслуживает таких клиентов, как Netflix, Meta и Spotify. Компания также продает торговые системы для физических магазинов и обрабатывает платежи онлайн.

Adyen – не просто процессор, а платежный шлюз – это означает, что она использует технологию, позволяющую продавцам принимать карточные платежи и транзакции через онлайн-магазины.

Соучредителями компании были Питер ван дер Дус, главный исполнительный директор фирмы и Арноут Шуйфф, бывший главный технический директор.

Драматический отчет

На прошлой неделе Adyen обнародовала финансовый отчет за первое полугодие, где показатели были значительно ниже ожидаемых. Несмотря на то, что доход компании вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — до €739,1 млн ($804,3 млн), он также продемонстрировал самый медленный рост продаж за всю историю существования платежного сервиса.

Аналитики Eikon Refinitiv прогнозировали €853,6 млн дохода и 40% годового роста.

«С более высокой инфляцией, приведшей к более высоким процентным ставкам, произошло определенное смещение фокуса — меньше внимания уделялось росту, больше внимания уделялось прибыли», — сказал главный финансовый директор Adyen Этан Тандовский.

Тандовски настаивал, что компания имела «ограниченный отток» и что ни один из ее крупных клиентов не покинул платформу. Но обеспокоенность тем, что конкуренты на местных рынках, особенно в Северной Америке, попытаются предложить более дешевые варианты, сильно повлияли на перспективы компании.

Финансовый руководитель Adyen также отметил, что компания больше сосредоточена на «функциональности», чем ее аналоги.

«Эффективность, с помощью которой мы можем разработать новые превосходящие наши аналоги функциональные возможности, приведет к тому, что мы получим ту долю рынка, которую ожидаем».

Структурные проблемы

В основе проблем Adyen лежит бизнес, который сильно зависит от желания клиентов использовать единую платформу для всех своих платежных потребностей. Компании также нужно убедить пользователей, что то, что она продает, лучше, чем то, что предлагает конкурент.

В своем отчете за первое полугодие 2023 года Adyen отметила, что многие ее клиенты в Северной Америке сокращают расходы, чтобы преодолеть экономическое давление, например повышение процентных ставок и более высокую инфляцию.

Компания также отметила, что ее доходность пострадала из-за толчка к агрессивному увеличению найма. В первом полугодии Adyen увеличила штат на 551 сотрудника, увеличив общее количество работников до 3883. Некоторые из конкурентов компании наоборот значительно сократили наем: Stripe к примеру в ноябре 2022 года уволила 14% своих сотрудников, или около 1100 человек.

Саймон Тейлор, руководитель отдела стратегии Sardine.ai, сказал, что Adyen может столкнуться с «естественным потолком» до того, какого размера бизнеса она может достичь, прежде чем придется сбавлять маржу, чтобы снова развиваться.

«В конце концов, они подвергаются тем же макропомехам, что и все в электронной коммерции. И они все равно выросли на 21%», – сказал Тейлор.

Источник: CNBC