Стратегическая «Игра престолов»: трейлер RTS Game of Thrones War for Westeros представляет знакомые лица

Джон Сноу и, вероятно, другие персонажи сериала «Игра престолов» появятся в стратегии реального времени Game of Thrones: War for Westeros. «Знакомые лица» следует понимать буквально.

На Summer Game Fest 2025 кинематографический трейлер показал одну из самых эпических битв «Игры престолов» и достичь другого результата, чем в сериале или в книге. Во время рассказа голосом Тайвина Ланнистера (Чарльз Дэнс) мы видим, как Король Ночи мобилизует в ряды своих войск Джона Сноу с лицом Кита Харингтона.

В игре можно командовать Домом Старков, Домом Ланнистеров, Домом Таргариенов или фракцией Короля Ночи. Возможно создавать союзы, обманывать врагов (или же друзей), воевать с помощью знакомых героев.

«На этот раз вы не смотрите «Игру престолов» — вы играете в нее. War for Westeros ставит вас в центр власти, независимо от того, возглавляете ли вы Старков, Таргариенов или Ланнистеров, или даже командуете Королем Ночи и его армией мертвых, вы имеете настоящую власть и будете переписывать судьбу королевств», — рассказал со сцены директор игры Райан Макмегон.

На всякий случай напомним, что это не та игра, которая была представлена на The Game Awards в прошлом году. ARPG Game of Thrones: Kingsroad уже появилась в Steam и получила неоднозначные отзывы после демонстрации на Steam Next Fest в феврале. Стратегия Game of Thrones: War for Westeros выйдет на ПК с помощью Steam в 2026 году.

