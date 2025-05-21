Звезда «Игры престолов» показала прокачанную «фигуру Лары Крофт» — похоже, Amazon не отменила сериал Tomb Raider

Несмотря на то, что звезда «Игры престолов» Софи Тернер уже давно подписалась на роль Лары Крофт в будущем сериале Amazon, в этом году мы получили неутешительные новости о его потенциальной отмене. Однако последние фото актрисы в улучшенной физической форме намекают, что она активно готовилась или все еще готовится к роли.

По данным Mail Online (следует отметить, не слишком надежного источника) сериал отменили из-за того, что написание сценария заняло много времени, а сама Тернер получила предложения из других проектов. В то же время проверенный инсайдер Дэниел Рихтман утверждает, что «Расхитительница гробниц» с Тернер все еще находится в разработке у Amazon, и впоследствии его слова только усилили новые фотографии Софи Тернер, которая «прокачала» свою фигуру — казалось бы, для роли Лары Крофт.

Sophie Turner is getting jacked for her new role as Lara Croft in the upcoming live-action ‘TOMB RAIDER’ series. 💪🏻 pic.twitter.com/6TpmjQS41x — westerosies (@westerosies) May 20, 2025

Сама актриса никаких заявлений не предоставила, а после предположений комментаторов удалила снимки. Интересно, почему?

«Софи уже имеет чрезвычайный опыт в экранных боях, трюках, экстремальных костюмах и спецэффектах благодаря годам работы во вселенных «Игры престолов» и «Людей Икс». Но она набирает еще лучшую форму для этого проекта и оттачивает все свои навыки», — писал LifeStyleMag в прошлом году.

Лара Крофт дебютировала в мире видеоигр в 1996 году. Харизматичная археолог-аристократка покоряет затерянные города, разгадывает тайны древних храмов и мастерски уклоняется от смертельных ловушек. Ранее персонажа на экране воплощали Анджелина Джоли (2001 и 2003 годы) и Алисия Викандер (с 2018 года), тогда как Хейли Этвелл подарила ей свой голос в анимационном сериале Netflix.

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Фиби Уоллер-Бридж («Индиана Джонс и колесо судьбы») предварительно была закреплена за сериалом Amazon как сценаристка.

«Если бы я могла сказать себе в подростковом возрасте, что это происходит, думаю, я бы взорвалась», — говорила Уоллер-Бридж после анонса сериала. «Tomb Raider был огромной частью моей жизни, и я чувствую невероятную честь перенести его на телевидение с такой командой. Лара Крофт много значит для меня, как и для многих других, и я не могу дождаться, чтобы отправиться в это приключение».

Источник: ComicBookMovie