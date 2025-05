Звезда «Игры престолов» показала прокачанную «фигуру Лары Крофт» — похоже, Amazon не отменила сериал Tomb Raider

Несмотря на то, что звезда «Игры престолов» Софи Тернер уже давно подписалась на роль Лары Крофт в будущем сериале Amazon, в этом году мы получили неутешительные новости о его потенциальной отмене. Однако последние фото актрисы в улучшенной физической форме намекают, что она активно готовилась или все еще готовится к роли.

По данным Mail Online (следует отметить, не слишком надежного источника) сериал отменили из-за того, что написание сценария заняло много времени, а сама Тернер получила предложения из других проектов. В то же время проверенный инсайдер Дэниел Рихтман утверждает, что «Расхитительница гробниц» с Тернер все еще находится в разработке у Amazon, и впоследствии его слова только усилили новые фотографии Софи Тернер, которая «прокачала» свою фигуру — казалось бы, для роли Лары Крофт.

Sophie Turner is getting jacked for her new role as Lara Croft in the upcoming live-action ‘TOMB RAIDER’ series. 💪🏻 pic.twitter.com/6TpmjQS41x

— westerosies (@westerosies) May 20, 2025