Новости Игры 15.04.2024 в 22:40 comment views icon

Сценарист Dragon Age считает игровой сериал «ужасной идеей», но согласился бы, если бы он был непохож на «Честь злодеев»

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Андрей Русанов

Автор сайта

Сценарист Dragon Age считает игровой сериал «ужасной идеей», но согласился бы, если бы он был непохож на «Честь злодеев»

Ведущий сценарист серии игр Dragon Age от BioWare поделился мыслями о том, какие игры, по его мнению, могли бы стать отличной телеадаптацией. И Dragon Age не является одной из них.

15 апреля Дэвид Гейдер, который сейчас возглавляет компанию Summerfall Games, поделился своим мнением о том, какая игра нуждается в телеадаптации. Ответ разработчика относительно собственного продукта удивил. Гейдер, отвечающий за сеттинг игры, считает, что перенос ее истории на телевидение — «ужасная идея».

«Думаю, все ожидают, что я скажу Dragon Age, но это была бы ужасная идея. Я хочу увидеть Disco Elysium в стиле Дэвида Линча (на кислоте). Или, возможно, Banishers», — ответил Гейдер на твит с вопросом.

На вопрос, почему Гайдер не считает, экранизацию Dragon Age или даже Mass Effect перспективными, разработчик объяснил: «Вы забираете интерактивный элемент, и у вас остается лишь стандартная фэнтезийная история».

Что касается Mass Effect, Гайдер говорит: «Как и Dragon Age или BG3, мне трудно представить сериал Mass Effect, который бы делал что-то, что мы еще не видели десяток раз Сериал Haloнапример, легко мог бы быть Mass Effect-ом».

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Поклонники творчества Гайдера также высказали ему свои предложения. Один из них предложил сериал на основе Animal Crossing, на что ветеран BioWare ответил: «Если бы это мало или совсем не было похоже на реальную игру, конечно. Animal Crossing, но это напряженный политический триллер».

Несмотря на это, Гайдер говорит, что если бы был интерес к телевизионной адаптации Dragon Age, он готов принять этот вызов при одном условии. «Я был бы рад написать сериал Dragon Age, но я могу сказать вам прямо сейчас, партийная фэнтези, как «Подземелья и драконы: Честь воров»не будет моим первым выбором. Или вторым. Или даже третьим».

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Источник: Games Radar


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