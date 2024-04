Сценарист Dragon Age считает игровой сериал «ужасной идеей», но согласился бы, если бы он был непохож на «Честь злодеев»

Ведущий сценарист серии игр Dragon Age от BioWare поделился мыслями о том, какие игры, по его мнению, могли бы стать отличной телеадаптацией. И Dragon Age не является одной из них.

15 апреля Дэвид Гейдер, который сейчас возглавляет компанию Summerfall Games, поделился своим мнением о том, какая игра нуждается в телеадаптации. Ответ разработчика относительно собственного продукта удивил. Гейдер, отвечающий за сеттинг игры, считает, что перенос ее истории на телевидение — «ужасная идея».

I imagine everyone would expect me to say Dragon Age, but that’d be a terrible idea. I want to see a David Lynch-style (on acid) Disco Elysium. Or maybe Banishers. https://t.co/vljIVHAKKc

— David Gaider (@davidgaider) April 15, 2024