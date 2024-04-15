Сценарист Dragon Age считает игровой сериал «ужасной идеей», но согласился бы, если бы он был непохож на «Честь злодеев»

Ведущий сценарист серии игр Dragon Age от BioWare поделился мыслями о том, какие игры, по его мнению, могли бы стать отличной телеадаптацией. И Dragon Age не является одной из них.

15 апреля Дэвид Гейдер, который сейчас возглавляет компанию Summerfall Games, поделился своим мнением о том, какая игра нуждается в телеадаптации. Ответ разработчика относительно собственного продукта удивил. Гейдер, отвечающий за сеттинг игры, считает, что перенос ее истории на телевидение — «ужасная идея».

I imagine everyone would expect me to say Dragon Age, but that’d be a terrible idea. I want to see a David Lynch-style (on acid) Disco Elysium. Or maybe Banishers. https://t.co/vljIVHAKKc — David Gaider (@davidgaider) April 15, 2024

«Думаю, все ожидают, что я скажу Dragon Age, но это была бы ужасная идея. Я хочу увидеть Disco Elysium в стиле Дэвида Линча (на кислоте). Или, возможно, Banishers», — ответил Гейдер на твит с вопросом.

На вопрос, почему Гайдер не считает, экранизацию Dragon Age или даже Mass Effect перспективными, разработчик объяснил: «Вы забираете интерактивный элемент, и у вас остается лишь стандартная фэнтезийная история».

Что касается Mass Effect, Гайдер говорит: «Как и Dragon Age или BG3, мне трудно представить сериал Mass Effect, который бы делал что-то, что мы еще не видели десяток раз Сериал Haloнапример, легко мог бы быть Mass Effect-ом».

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Поклонники творчества Гайдера также высказали ему свои предложения. Один из них предложил сериал на основе Animal Crossing, на что ветеран BioWare ответил: «Если бы это мало или совсем не было похоже на реальную игру, конечно. Animal Crossing, но это напряженный политический триллер».

Несмотря на это, Гайдер говорит, что если бы был интерес к телевизионной адаптации Dragon Age, он готов принять этот вызов при одном условии. «Я был бы рад написать сериал Dragon Age, но я могу сказать вам прямо сейчас, партийная фэнтези, как «Подземелья и драконы: Честь воров»не будет моим первым выбором. Или вторым. Или даже третьим».

Источник: Games Radar