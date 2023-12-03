Новости Кино 03.12.2023 в 18:14 comment views icon

Трейлер второго сезона сериала Halo демонстрирует войну с Ковенантом, анонс трейлера Halo Infinite иронизирует над GTA 6

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Трейлер второго сезона сериала Halo демонстрирует войну с Ковенантом, анонс трейлера Halo Infinite иронизирует над GTA 6

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В первом трейлере второго сезона сериала Halo Paramount+ объявил дату выхода – 8 февраля 2024 года. Видео предлагает мрачный взгляд на угрозу, с которой столкнулось человечество. Ковенант уже в пути, пехотинцы, держащие атаку рядом со спартанцами, вряд ли выйдут из этой битвы живыми.

«Мастер Чиф Джон-117 возглавляет свою команду элитных спартанцев против инопланетной угрозы, известной как Ковенант. Самая большая надежда человечества на победу в войне, Джон-117 обнаруживает свою глубокую связь с таинственной инопланетной структурой, сохраняющей ключ к спасению человечества или его уничтожению — Halo».

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Видеоматериал содержит массу коротких переходов между битвами и персонажами: Сангхейли, Кортаной, Мастером Чифом в шлеме и без.

Halo

Также завтра предстанет трейлер игры Halo Infinite. Его анонс «подкалывает» GTA 6 заимствованием цветовой гаммы.

Источник: IGN

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