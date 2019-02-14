Студенты из Турина разработали для Honda концепт молодежного электромобиля Tomo, его покажут на Женевском автосалоне вместе с серийным Honda Urban EV

Японский автопроизводитель Honda пообещал представить серийный электромобиль Honda Urban EV на Женевском автосалоне, однако это будет не единственная электрическая модель, которую компания привезет на эту выставку. На стенде Honda также можно будет увидеть симпатичный концепт Honda Tomo («друг» на японском языке), который напоминает еще более футуристичную версию модели Urban.

Проект был создан студентами Европейского Института Дизайна (Istituto Europeo di Design, IED) в Турине, которой поставили задачу построить идеальный электромобиль для молодежи, который можно было бы выпустить в ближайшие 6 лет. Группа студентов в составе 13 человек работала над проектом два года в рамках мастер-класса Master in Transportation Design.

Как видно на изображениях, Honda Tomo представляет собой двухдверный микро-пикап, который можно использовать и для отдыха на природе и для работы в городе. Вместо закрытого багажника дизайнеры решили использовать открытый кузов, который позволяет легко перевозить небольшие по габаритам вещи, спортинвентарь и т.д.

Тестовый экземпляр электромобиля Honda Tomo собрала компания EDAG Italia, в качестве технических партнеров выступили компании AM Costruzione Modelli, Clinic Car Italia, Freeland.car Srl, OZ Racing, Pirelli.

P.S. После первых официальных изображений экстерьера электромобиля Honda Urban EV, японцы опубликовали изображение его приборной панели:

Источник: InsideEV’s, IED