Официально: Японцы представят серийный электромобиль Honda Urban EV на Женевском автосалоне, производство и продажи стартуют до конца текущего года

Японский автопроизводитель Honda впервые показал публике концепт электромобиля Honda Urban EV еще в 2017 году. В прошлом году на Женевском автосалоне компания заявила, что собирается запустить его в серийное производство до конца 2019 года. А сегодня представители Honda официально подтвердили эту информацию, указав, что готовый к серийной сборке Honda Urban дебютирует в марте текущего года на Женевском автосалоне, а также показали первое изображение новинки.

Официальное изображение не дает полного представления о том, насколько сильно серийная версия Honda Urban EV будет отличаться от своего прототипа. Однако, уже сейчас можно сказать, что электромобиль не потеряет своего ретро-шарма, которым удивил два года назад. Японский бренд подчеркнул, что массовое производство и продажи новинки в Европе стартуют до конца текущего года. Мощность двигателя, емкость батарей и запас хода по-прежнему не озвучиваются, однако это наверняка произойдет в Женеве.

Отметим, что в сеть уже попадали фотографии с дорожных тестов новинки, однако обилие камуфляжа не позволяет точно определить финальный дизайн модели:

Электромобиль Honda Urban EV будет представлен в рамках стратегии Electric Vision, которая предусматривает, что к 2025 году две трети проданных в Европе автомобилей бренда будут электрическими.

Источник: Honda