Subaru Solterra — первый серийный электрокроссовер бренда, разработанный совместно с Toyota (продажи — с 2022 года)





Всего пару недель назад мы рассказывали вам о японских электрокроссоверах на Шанхайском автошоу, в число которых вошел Toyota bZ4X, разработанный совместно Toyota и Subaru. Теперь японцы показали его брата-близнеца Subaru Solterra и рассказали о планах по его выводу на рынок.

Самое главное заключается в том, что модель будет глобальной — японцы уже озвучили, что продажи запланированы не только в родной Японии и близлежащем Китае, но также в США, Канаде и Европе. Конкретная дата старта продаж не озвучивается (и наверняка она будет отличаться для разных стран), но ориентировочно это будет середина 2022 года.

Новинка получила свое имя Solterra от сочетания слов «Sol» и «Terra», что переводится с латыни «Солнце» и «Земля» соответственно, подчеркивая экологичность электромобиля. Как уже упоминалось, новинка разработана на новой совместной платформе, которую первый бренд называет e-Subaru Global Platform, а второй — Toyota e-TNGA. При этом во время разработки архитектуры специалисты Subaru сосредоточились на полном приводе, стабильности и пассивной безопасности, а Toyota — над электрической составляющей.

Помимо того, что Subaru Solterra будет батарейным электрокроссовером C-класса, больше о нем пока ничего не известно. Сама платформа допускает создание разнообразных по формату и функциональности моделей, так что Solterra станет первым, но не последним электромобилем в рамках данного семейства.

Источник: Electrek, Subaru