Новости Игры 01.09.2023 в 10:01

Super Mario Bros. Wonder — 15 мин геймплея и Nintendo Switch OLED в красном цвете

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Юрій Орос

Автор новин

Nintendo в рамках презентации Direct показала 15 мин геймплея Super Mario Bros. Wonder и специальную версию консоли Switch OLED в стиле игры.

Согласно сюжету Wonder, злодей Боузер ворвался в Цветочное королевство, захватил замок, заключил правителя и жителей всех миров. Всего их будет 7, в каждом предусмотрен портал для перемещения, проходить их можно в свободном порядке. Игрок может выбрать Марио, Пич, Дейзи или Луиджи, однако геймплейно они не будут отличаться, в отличие от персонажей Йоши и Наббит, у которых будут особые умения.

Super Mario Bros. Wonder выйдет на Nintendo Switch 20 октября.

За две недели до этого (6 октября) должна поступить в продажу специальная версия Nintendo Switch OLED: Mario Red Edition.

Консоль выполнена в красно-черной цветовой гамме и украшена силуэтом Марио.

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Super Mario Bros. Wonder — 15 мин геймплея и Nintendo Switch OLED в красном цвете
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Михайло Шпак

блогер

Super Mario Bros. Wonder — 15 мин геймплея и Nintendo Switch OLED в красном цветеПредыдущая спецверсия Switch OLED была посвящена The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

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