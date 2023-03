Nintendo показала 14-минутный геймплейный трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и спецверсию Switch OLED в стилистике игры

Nintendo представила первый обширный геймплейный трейлер грядущей игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ролик продолжительностью почти 14 минут комментирует продюсер серии Эйдзи Аонума. Трейлер показывает, как Линк попадает с земли в Хайруле на «небесные острова».

Линк поднимается в воздух с помощью силы под названием recall, которая обращает время вспять и подбрасывает упавшие предметы обратно в небо, а герой в это время находится на них. Как утверждает Аонума, на самом деле есть много способов добраться до островов, но не стал делиться подробностями.

Аонума также продемонстрировал новые способности Линка, например, способность объединять два объекта вместе, чтобы создать новое оружие. Так, герой может создать новое оружие, соединив палку и камень вместе.

Игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет 12 мая 2023 года, а её цена составит $70.

Одновременно с демонстрацией трейлера Nintendo представила специальную версию Nintendo Switch в стиле The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Спецверсия по своим характеристикам аналогична модели Nintendo Switch OLED, дебютировавшей в 2021 году, но ее контроллеры Joy-Con и док-станция украшены руническими надписями, вдохновленными Tears of the Kingdom.

Игровая консоль Nintendo Switch OLED в стилистике The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom поступит в продажу 28 апреля. Её цена пока не сообщается, но другие консоли Switch OLED ограниченного выпуска продавались по цене $359,99. Игра не будет включена в комплект поставки консоли.

Источник: gamesradar, polygon