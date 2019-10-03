Suzuki привезет на Токийский автосалон концепты гибрида-трансформера Waku Spo и однообъемного беспилотника Hanare в ретро-стиле

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Японские автопроизводители усиленно готовятся к домашнему автосалону, которой стартует в Токио уже в конце текущего месяца. Новинки уже пообещали Mazda (первый электромобиль), Nissan (концепт кей-кара IMk), Mitsubishi (гибридный кроссовер-кабриолет Mi-Tech), а теперь о своих участниках рассказали в Suzuki.

В 2020 году Suzuki Motor Corporation будет праздновать свой 100-летний юбилей, поэтому вовсе неудивительно, что в преддверии этого важного события дизайнеры компании решили удариться в ретро.

Первый прототип Suzuki Waku Spo представляет собой компактный подключаемый гибрид А-класса, который смогут использовать все члены семьи. С помощью технологии WAKU WAKU можно будет поменять оформление фронтальной части, содержимое приборной панели и даже очертания корпуса (пока не совсем понятно, как именно). Разработчики позиционируют концепт как компактную городскую модель для каршеринга будущего, который можно будет трансформировать под требования каждого нового пользователя.

Второй прототип Suzuki Hanare представляет собой беспилотную «гостиную на колесах», которая предоставит повышенный комфорт пассажирам во время доставки из точки А в точку Б без участия водителя. Собственно, само слово «hanare» с японского переводится как отдельное уединенное помещение, соответственно, оформление интерьера будет напоминать традиционное жилище Страны восходящего солнца.

Создатели данного концепта обещают наличие системы автономного управления на основе искусственного интеллекта, однако когда именно смогут реализовать свою идею «в металле» пока не сообщают.

Узнать больше подробностей, а также увидеть реальные изображение моделей Waku Spo и Hanare мы сможем уже через три недели.

Источник: Suzuki