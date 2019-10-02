Представлен Nissan IMk — концепт электрического сити-кара в стилистике японских кей-каров

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Компания Nissan представила очередной концепт электромобиля, который можно будет вживую увидеть на Токийском автошоу в конце октября. Новинка Nissan IMk представляет собой стильный и компактный автомобиль для жителей крупных городов, который своим форматом напоминает японские кей-кары.

Напомним, что «кей-кары» (яп., «легкие автомобили») — это отдельная категория автомобилей со строгим соответствием нормативам по габаритам, объему и мощности двигателя. Владельцы таких средств передвижения в Японии получают налоговые, страховые и парковочные льготы. С 1998 года кей-кар должен иметь габариты не более 3,40×1,48×2,00 м, двигатель объемом не более 660 см3 и мощностью 47 кВт/64 л.с, а также места максимум для 4 пассажиров и грузоподъемность не более 350 кг.

Габариты IMk составляют 3,434×1,512×1,644 м, так что при желании при запуске серийной версии будет не сильно трудно уложиться в нормативы. Внешне модель отличается минимализмом оформления и типично японскими визуальными решениями, дизайнеры назвали этот стиль Timeless Japanese Futurism.

Салон электромобиля сделан максимально уютным, для чего использовались светлые тона, подсветка, ковер на полу и отделка тканью и деревом. Информация о поездке выводится на безрамочный призматический дисплей и голографические панели, так что со стороны кажется, что изображение парит в воздухе.

Разработчики отметили, что Nissan IMk оснащается полностью электрической двигательной установкой, однако традиционно для концептов не озвучили ее характеристики. Электромобиль также получил фирменную систему ProPILOT, которая помогает водителю на различных этапах управления автомобилем, начина с шоссе и заканчивая городскими улицами и парковками.

Технология Nissan Intelligent Integration позволяет подключиться к электромобилю с помощью смартфона, чтобы пройти аутентификацию и автоматически настроить под себя положение кресла, климат-контроль и другие показатели.

С помощью приложения также можно запланировать поездку, уточнить дорожную ситуацию, текущий заряд батарей и т.д. Также поддерживаются фирменные технологии Nissan Energy Share (Vehicle-to-Home) и Invisible-to-Visible (I2V).

Источник: Nissan