Сигналы регулировщика и их значение — памятка для украинских водителей и пешеходов от патрульной полиции [фото и видео]

россияне продолжают атаковать критическую инфраструктуру Украины, поэтому в различных городах во время вынужденных отключений электроэнергии не работают разные объекты и системы, в том числе и светофоры. Движение на перекрестках в таких случаях все чаще регулируют патрульные — учитывая это, патрульная полиция Украины в очередной раз напомнила водителям и пешеходам значение сигналов регулировщика, опубликовав наглядную памятку — видео и фото, которые помогут освежить в памяти знания и повторить пункт 8.8 ПДД.

Самое важное правило: регулировщик — имеет самый высокий приоритет. Это означает, что когда он выходит на проезжую часть, его жесты имеют приоритет над сигналами светофора и соответствующими дорожными знаками.

Что означают жесты регулировщика во время дорожного движения

Регулировщик стоит лицом или спиной к участнику дорожного движения, его руки разведены в сторону, опущены вниз, или правая рука с жезлом или красным диском согнута перед грудью влево (иллюстрация ниже). Это означает, что движение запрещено во все стороны; положение регулировщика приравнивается к красному сигналу светофора (пункт 8.8(а) ПДД).

Регулировщик стоит лицом, а его правая рука, держащая жезл (красный диск), вытянута вперед к участнику дорожного движения. Это означает, что движение запрещено прямо, а направо движение разрешено; положение регулировщика соответствует красному сигналу светофора с зеленой стрелкой вправо (пункт 8.8(б) ПДД).

Рука регулировщика с жезлом приподнята вверх, положение его тела не имеет значения. Этот жест означает, что сейчас изменится движение на перекрестке. Такое положение означает «Внимание!» и желтый сигнал светофора. Автомобили и пешеходы должны покинуть перекресток, движение транспорта запрещено (пункт 8.8(в)).

Регулировщик повернут левой стороной с вытянутой вперед рукой с жезлом. Разрешается ехать в любом направлении: направо, налево, прямо, а также разворачиваться. Этот сигнал регулировщика означает зеленый свет светофора (пункт 8.8(б) ПДД).

Регулировщик стоит левой или правой стороной к машине, его руки опущены вниз, вытянуты по сторонам или изогнуты и прижаты к груди. Можно ехать прямо или направо, сначала пропустив пешеходов. Такой сигнал означает зеленый свет светофора, но с запретом левого поворота (пункт 8.8(а) ПДД).