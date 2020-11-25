Вступили в силу новые ПДД — светоотражающие элементы для пешеходов, полоса ОТ для велосипедистов и ремни безопасности для всех и всегда

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В Украине вступили в силу изменения в правила дорожного движения, которые Кабмин утвердил 11 ноября. Об этом сообщил Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Нацполиции.

Изменения в новой редакции правил касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.

Что изменилось для водителей и пассажиров

Если раньше водителям и пассажирам такси разрешалось не пристегиваться во время движения в населенном пункте, а инструкторам по вождению и за его пределами, то теперь все они должны быть пристегнутыми. Это правило также обязывает водителей такси обеспечить наличие ремней безопасности как на переднем, так и на заднем сиденье, а также напоминать пассажирам о необходимости пользоваться ими. Исключение — водители и пассажиры с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водители и пассажиры оперативных и специальных транспортных средств.

Также запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чистыми и достаточно освещенными.

Что изменилось для велосипедистов

Велосипедистам теперь можно передвигаться по полосе для общественного транспорта. В правительстве убеждены, что это пойдет на пользу велосипедной инфраструктуре и уменьшит травматизм среди велосипедистов.

Что изменилось для пешеходов

Теперь пешеходы обязательно должны надевать светоотражающие элементы на одежду в темное время суток или в условиях плохой видимости.

Что еще изменилось

Название и вид трех дорожных знаков: 1.40. «Конец дороги с усовершенствованным покрытием» теперь называется «Изменение покрытия», 7.5.8. «Вид транспортного средства» отныне показывает грузовик не сбоку, а сзади, а 30.3. «Информационная таблица опасного груза» стала в буквальном смысле «Табличкой оранжевого цвета».

Здесь также будет уместно вспомнить, что с 1 ноября в Украине появились средства для успокоения дорожного движения — кроме «лежачих полицейских» для замедления движения в местах, где это необходимо, будут использоваться островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы.