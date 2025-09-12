Новости Кино 12.09.2025 comment views icon

Сиквел мультфильма "Братья Супер Марио" получил первый тизер и дату выхода

Катерина Даньшина

Сиквел мультфільму "Брати Супер Маріо" отримав перший тизер і дату виходу

В честь 40-й годовщины Super Mario Nintendo анонсировала продолжение анимационного фильма «Братья Супер Марио в кино» и показала первый тизер с датой выхода.

Новый мультфильм получил название The Super Mario Galaxy Movie, что является отсылкой к платформеру 2007 года. Значит Марио (вновь озвученный Крисом Праттом) покидает планету ради следующего приключения, наряду с другими подтвержденными персонажами — Луиджи (Чарли Дэй), Баузером (Джек Блэк), Принцессой Пич (Аня Тейлор-Джой), Камеком (Кевин Майкл Ричардсон) и Тоадом (Киген-Майкл Ки).

По сюжету видеоигры Марио путешествует по разным мирам, чтобы снова спасти Пич. В коротком тизере нам показывают как главный герой мирно дремлет под деревом; далее появляется бабочка, что летит Грибным королевством, встречая Крота Монти и группу Чип Чип; мы также видим замок принцессы Пич, однако эти кадры, к сожалению, мало что говорят о сюжете.

Аарон Хорват и Майкл Еленик возвращаются к режиссуре, а Мэтью Фогель снова пишет сценарий, что четко отражает попытки Nintendo, Illumination и Universal Pictures воспроизвести успех первого мультфильма. В 2023 году «Братья Супер Марио в кино» заработал в прокате $1,36 млрд по всему миру и стал не только самым кассовым фильмом, созданным на основе видеоигры, но и второй самой кассовой лентой года, уступив лишь «Барби».

Премьера нового фильма о Супер Марио запланирована на 3 апреля 2026 года. Nintendo также подтвердила, что Super Mario Galaxy и Super Mario Galaxy 2 будут перевыпущены для Nintendo Switch и Switch 2.

Параллельно компания работает над экранизацией The Legend of Zelda под режиссурой Уэса Болла, где 21-летняя Бо Брагасон сыграет Зельду, а 16-летний Бенджамин Эван Эйнсворт — Линка. Релиз запланировали на май 2027-го, а Болл ранее в интервью заявлял, что хочет, чтобы фильм чувствовался «приземленным» и «реальным», выражая желание передать «удивительность и прихотливость» атмосферы Хаяо Миядзаки.

