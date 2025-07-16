Новости Игры 16.07.2025 comment views icon

Nintendo представила актеров фильма Legend of Zelda — забудьте о фан-кастах и звезде «Эйфории»

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Nintendo представила актеров фильма Legend of Zelda — забудьте о фан-кастах и звезде «Эйфории»

Nintendo официально подтвердила главных актеров фильма Legend of Zelda— и слухи о Хантер Шафер из «Эйфории» в роли Зельды оказались обычными фантазиями.

Кастинг анонсировал сам продюсер и директор компании Nintendo Шигеру Миямото. По его словам, на роли выбрали малоизвестных актеров: 21-летняя Бо Брагасон сыграет Зельду, а 16-летний Бенджамин Эван Эйнсворт — Линка.

«Я уже с нетерпением жду их выступления. Игровой фильм The Legend of Zelda должен выйти в кинотеатрах 7 мая 2027 года. Осталось подождать совсем немного!» — написал Шигеру Миямото в соцсетях.

Сначала премьера планировалась на март, но перенесли на два месяца позже «по производственным соображениям», чтобы доработать картину. Судя по официальному промо-изображению, оба уже примерили образы: Брагасон в синем платье в стиле Breath of the Wild, а Эйнсворт — в тунике, напоминающей классический вид Линка.

Nintendo представила акторів фільму Legend of Zelda — забудьте про фан-касти та зірку «Ейфорії»
Зельда (Бо Брагасон) и Линк (Бенджамин Эван Эйнсворт) в Legend of Zelda / Nintendo

21-летняя Бо Брагасон известна ролями в сериале «Разбойница Нелл» и криминальной драме BBC «Причал» (The Jetty). А Бенджамин Эван Эйнсворт засветился в «Призраке усадьбы Блай». Оба имеют небольшой опыт в крупных проектах, поэтому их выбор для культовых ролей серьезно удивил фанатов. В соцсетях активно обсуждали возможное участие более известных звезд, в частности Хантер Шафер или шутили о Синди Суини, но Nintendo сделала ставку на молодых и менее раскрученных актеров. А тем временем можем вспомнить идеи пользователей относительно главных ролей:

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Над фильмом работают сразу несколько больших имен: продюсерами выступают Шигеру Миямото и Ави Арад (экс-глава Marvel Studios). Дистрибуцией занимается Sony Pictures, сценарий пишет Дерек Коннолли («Мир Юрского периода»), а режиссером стал Уэс Болл («Королевство планеты обезьян»). Деталей о сюжете или сеттинге Nintendo пока не раскрывает. Известно только, что Уэс Болл хочет сделать фильм максимально «приземленным» и «реальным», без акцента на мокап-анимацию, в отличие от своих предыдущих проектов.

Параллельно с этим Nintendo готовит еще одну ленту — о Donkey Kong, пишет The Verge. Компания уже подала авторские права на проект под названием «Без названия Donkey Kong Project», а президент Nintendo ранее подтверждал, что «работает над другими различными другими», помимо Zelda Первый шаг Nintendo в кино был более чем удачным: «Братья Супер Марио» собрал более $1 млрд. Именно поэтому компания планирует продолжение.

Источник: Nintendo

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