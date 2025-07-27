Новости Игры 27.07.2025 comment views icon

Nintendo рассказала об отношениях Марио и Пич — кого-то это расстроит

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Андрій Русанов

Редактор новостей

Nintendo рассказала об отношениях Марио и Пич — кого-то это расстроит

«Буквально все, что вы думали, что знаете о реальности, неверно». Большинство фанатов Nintendo и Марио будут разочарованы.

Принцесса Пич, которую хорошо знают фанаты серии и которую все время спасает Марио, часто представляется романтической подругой сантехника в красной шляпе. Их взаимодействие не так давно можно было наблюдать в ярком мультфильме «Братья Супер Марио в кино». Но, по словам компании, речь идет о френдзоне.

Nintendo розповіла про стосунки Маріо і Піч — когось це засмутить
Скриншот Nintendo Today / X, @KirPinkFury

«Принцесса Пич и Марио — хорошие друзья и помогают друг другу, когда могут».

Открытие было сделано благодаря приложению Nintendo Today. Публикация, которая изначально содержала эту информацию, исчезла после обновления приложения, но была сохранена пользователем X @KirPinkFury, который первым опубликовал ее в Интернете. Утверждение содержалось в профиле принцессы Пич. IGN отмечает, что есть много случаев, когда эти двое целуются.

Строго формально, два человека могут быть хорошими друзьями и в то же время находиться в отношениях. Но кто описывает отношения таким образом? «Я не называю своего мужа «хорошим другом», — пишет журналистка Ребекка Валентайн. В человеческом восприятии эти вещи обычно имеют отдельные статусы. Она делает предположение, что Nintendo пытается дистанцироваться от предыстории Марио и Пич, которая неоднократно намекает на их романтический интерес.

Ранее Nintendo была крайне непоследовательной в этом вопросе. Пич называлась «особенным человеком» Марио, их романтические отношения неоднократно демонстрировались. Йошиаки Коидзуми из Nintendo прямо сказал в одном из предыдущих интервью, что Марио «несет факел» для Пич. Компания по крайней мере один раз изобразила их как романтическую пару, с розовыми сердечками на День святого Валентина. Марио даже пытался сделать ей предложение в конце Super Mario Odyssey. Хотя она отказалась, но тогда она только что пережила испытание с Боузером, который пытался похитить ее и заставить выйти за него замуж.

Поэтому, несмотря на официальное высказывание, хотя и удаленное, свидетельств особых отношений между игровыми персонажами явно больше. Возможно, новый фильм «Братья Супер Марио» от Nintendo и Illumination добавит больше определенности.

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