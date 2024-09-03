Тайну «Человека-вершины», которого нашли замерзшим в пещере Пенсильвании 50 лет назад, раскрыли по отпечаткам пальцев

Тело погибшего нашли туристы в 1977 году — вблизи горной вершины Аппалачи (отсюда и название загадочной «находки»). Тогда власти заявили, что признаков убийства не заметили, а в качестве причины смерти указывали передозировку наркотиками.

По внешнему виду «Человека-вершину» идентифицировать не смогли, поэтому собрали стоматологические данные и отпечатки пальцев (последние странным образом потерялись, и оставили исследователям лишь элементарный эскиз).

«В течение последних 15 лет детективы сравнивали данные Человека-вершины с информацией о по меньшей мере 10 пропавших без вести», — сказал на прошлой неделе журналистам Джон Филдинг, коронер округа Беркс.

Периодически следователи пересматривали дело, однако личность мужчины до сих пор оставалась загадкой. В конце концов на этой неделе, полиция округа Беркс, штат Пенсильвания, представила замерзшего, как 27-летнего Николаса Порта Грабба из Форт-Вашингтона.

Его тело было повторно эксгумировано в 2019 году после того, как стоматологические записи связали Грабба с двумя пропавшими без вести в Иллинойсе и Флориде. Судмедэксперты повторно взяли образцы ДНК, чтобы обновить информацию в Национальной системе пропавших без вести и неопознанных лиц (NaMus) — однако данные все равно не совпадали ни с одним лицом из реестра.

В августе 2024 года полицейский штата Пенсильвания Иен Кек случайно наткнулся на потерянную ранее карточку отпечатков пальцев «Человека-вершины» — и через час получил сообщение о совпадении с NaMus

«Это печально. Более 40 лет семья искала его, не зная, что с ним произошло», — говорит Кек.

Оказалось, что Грабб был членом национальной гвардии Пенсильвании в начале 1970-х годов, и за два года до смерти «взаимодействовал» с полицией, из-за чего его отпечатки пальцев остались в системе.

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Полиция уже связалась с родственниками, но те пока не предоставили комментариев.

В этой истории самое странное то, что когда Грабба нашли замерзшим на вершине, он не имел никакого туристического снаряжения или еды, был одет довольно легко и, вероятно, пытался развести огонь. Каким образом он попал в снежную пещеру до сих пор неизвестно — сейчас полиция возобновила расследование обстоятельств смерти.

Источник: Guardian