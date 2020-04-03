Тариф Киевстар «Звонки для родителей» для абонентов в возрасте 60+ теперь можно подключить не выходя из дома





Оператор мобильной связи «Киевстар» сообщил, что перейти на тариф «Звонки для родителей» теперь можно в без подписания договора в фирменном магазине компании. Этот тарифный план был специально разработан для абонентов в возрасте от 60 лет, которые обычно используют только звонки в сети. Во время карантина для его подключения нужно просто позвонить оператору справочного центра по номеру 466.

Подключить тариф могут абоненты Киевстар в возрасте от 60 лет. На время карантина они могут сделать это удаленно, позвонив оператору справочного центра по номеру 466 и назвав свой индивидуальный налоговый номер (в Киевстар отметили, что ИНН используется только для проверки возраста абонента во время перехода на тариф и не будет сохраняться в информационных системах). А уже после завершения карантина они смогут в течение 6 недель посетить магазин Киевстар, чтобы подписать договор и полноценно перейти на условия контрактного обслуживания в тарифе «Звонки для родителей». Если абоненты не смогут подписать договор в течение этого времени, то они и в дальнейшем будет пользоваться связью, но на условиях тарифа «Киевстар Комфорт».

«Сейчас, как никогда, важно поддержать людей почтенного возраста и помочь им оставаться на связи с близкими. Поэтому на время карантина мы делам возможным подключение популярного тарифа «Звонки для родителей» не выходя из дома. Также мы предлагаем всем клиентам удобные способы управлять счетами удаленно, благодаря приложению «Мой Киевстар» и через сайт. Так дети или внуки без какой-либо комиссии могут пополнить счет своим родителям, бабушке и дедушке, которым важно беречь свое здоровье и оставаться дома» – прокомментировал Александр Комаров, президент компании Киевстар.

Напомним, что в тарифе «Звонки для родителей» за 60 грн в месяц абоненты получают безлимитные звонки в сети Киевстар, а звонки на номера других мобильных операторов и номера фиксированной связи будут стоить 0,6 грн/мин. Для абонентов со смартфонами предусмотрены бонусные 100 МБ мобильного интернета, например, на случай автоматического обновления приложений.

Также для всех абонентов, которые не планируют пользоваться мобильным интернетом, оператор предлагает тариф предоплаты «Киевстар Комфорт», в котором на месяц клиенты получат безлим в сети оператора и 30 минут для звонков на номера других мобильных операторов и номера фиксированной связи.

Источник: Киевстар