TCL создала ридер Nxtpaper с цветным экономичным дисплеем, планшет Tab 10S, TWS-наушники Moveaudio S600 и трекер домашних животных





Компания TCL подготовила к выпуску несколько новых устройств. Одним из наиболее интересных среди новинок является устройство для чтения электронных книг Nxtpaper, оснащённое полноцветным дисплеем.

Ридер TCL Nxtpaper является полноценным планшетом, но использует дисплей на базе новой технологии, которая обещает защиту глаз от воздействия синего излучения, экономию заряда батареи и по-прежнему обеспечивает полноцветный режим отображения. Экран получил сертификацию German Rhine и 26 патентов. Композитный дисплей NCVM (non-conductive vacuum metallization) работает практически так же, как и дисплей на базе технологии электронных чернил, но при этом поддерживает полноцветный режим и гораздо более высокое разрешение 1440×1080 точек. Такая панель не нуждается в подсветке, что устраняет излучение синего цвета, свойственное дисплеям смартфонов и планшетов. Тем не менее, в комплект поставки включается дополнительная система подсветки, подключаемая через порт USB, что позволяет использовать устройство и в темноте.

Учитывая специфику NCVM-панели, ридер TCL Nxtpaper удалось сделать тонким (7,4 мм) и лёгким (316 г). При этом он предлагает 10-дюймовый дисплей и длительное время автономной работы (до полных суток). В TCL Nxtpaper используется 8-ядерный процессор Mediatek MT8768E с GPU PowerVR GE8320, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флэш-памяти, слот для карт памяти microSD и модуль связи 4G. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт. В качестве операционной системы служит полноценная Android 10. Устройство поступит в продажу в апреле 2021 года по рекомендованной розничной цене €349.

Ещё одной новинкой является более привычный планшет TCL Tab 10S. Он оснащён LCD дисплеем диагональю 10,1 дюйма с разрешением 1920х1200 точек. Аппарат несёт на борту процессор Mediatek MT8769, 3 или 4 ГБ оперативной памяти, до 64 ГБ встроенной флэш-памяти и слот MicroSD для расширения ёмкости хранилища. На задней панели расположена одиночная 8-мегапиксельная камера, а фронтальная камера выполнена на базе 5-мегапикслеьного сенсора. В устройстве доступны стерео динамики, батарея ёмкостью 8000 мАч, опциональный модуль мобильной связи 4G. Планшет TCL Tab 10S поступит в продажу в марте по цене от €199 за стандартную версию с поддержкой связи Wi-Fi. Модификация с модулем 4G оценивается на €50 дороже. В комплект поставки включается стилус. Также поддерживается возможность использования чехлов с клавиатурой, но их предстоит покупать отдельно.

Кроме того, компания анонсировала полностью беспроводные наушники Moveaudio S600. В них используются динамические 10-миллиметрвоые драйверы, по три микрофона для работы системы активного шумоподавления, встроенные аккумуляторы ёмкостью 55 мАч и сенсорные органы управления. Зарядный кейс содержит дополнительный аккумулятор ёмкостью 500 мАч. Наушники могут подключаться к смартфонам с Android и iOS в стандартном режиме. Дополнительное приложение TCL Connect позволяет более гибко управлять работой TCL Moveaudio S600. Цена новинки заявлена на уровне €149.

Дополнительно компания разработала устройство для поиска домашних питомцев TCL Movetrack PetTracker. Его можно присоединить к ошейнику, после чего устройство будет определять движения и передавать информацию о местоположении животного каждые 60 секунд. Трекер поддерживает безопасные зоны (Safe Zones) и может автоматически отправлять уведомления, если животное покинет дом. Также есть функция под названием Virtual Leash – PetTracker подключается через Bluetooth к смартфону, и, как только животное оказывается слишком далеко от своего хозяина, трекер начинает отправлять push-уведомления. Устройство и его приложение могут хранить 24-часовую историю путей и местоположений, которые можно искать по времени и дате. Срок хранения данных составляет 6 месяцев. Цена этого гаджета составляет €99.

Наконец, TCL также продемонстрировала носимый дисплей, который выглядит как очки. Два OLED-дисплея с разрешением 1080p расположены так близко к глазам, что имеют такой же угол обзора, как 140-дюймовый экран. Новинка подключается через кабель USB-C к любому устройству, которое может выводить изображение через USB-C. Более подробные сведения об этом устройстве будут представлены в ближайшие недели.

Источник: gsmarena