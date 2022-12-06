Telegram Premium зібрав мільйон передплатників за п’ять місяців — Павло Дуров обіцяє більше нових функцій у 2023 році

У власному Telegram-каналі Павло Дуров поділився досягненням – платний варіант використання месенджера, Telegram Premium, за 5 місяців свого існування набрав понад мільйон передплатників. Дуров висловив захоплення зборами та тим, як дохід від платної підписки допоможе зробити Telegram більш цінним для користувачів.

«В той час, коли деякі інші застосунки розглядають своїх користувачів як інструмент для максимізації доходу, ми розглядаємо дохід як інструмент для максимізації цінності для наших користувачів».

Павло розповів про те, як передплата допомагає оплачувати трафік, сервери, виплачувати заробітну плату співробітникам та розробляти нові функції. Глава Telegram зазначив, що дохід від підписки цілком здатний конкурувати з коштами, отриманими від реклами. Дуров підтвердив прихильність до користувацьки-ориентированого підходу та курсу на подальший розвиток функціональності. Ось переклад його посту:

«Минув рік відколи Telegram почав монетизацію, але результати вже перевершили наші очікування. На відміну від інших програм, ми підходили до реклами з урахуванням конфіденційності: ми вирішили, що жодні особисті дані не повинні використовуватися для таргетування, а повідомлення, що просуваються, повинні відображатися тільки у загальнодоступних каналах «один до багатьох». Незважаючи на це наша реклама значно перевершила ринок і вивела Telegram на шлях до фінансової стійкості. Telegram Premium, котрий ми представили лише 5 місяців тому, швидко перевищив 1 мільйон передплатників і став одним із найуспішніших прикладів передплати у соціальних мережах, коли-небудь запущених. Незважаючи на те, що це, як і раніше, становить лише частину загального доходу Telegram, Telegram Premium неухильно зростає з кожним днем і одного разу зможе навіть конкурувати з нашою рекламою. Майбутнє виглядає захоплюючим. Додаткові стратегії монетизації, про які я говорив у попередніх постах, вже дають свої плоди, а функції, над якими ми зараз працюємо, закладуть основу для подальшого фінансового зростання Telegram у 2023 році. Завдяки успішній монетизації Telegram зможе оплачувати сервери, трафік та заробітну плату, необхідні для створення нових функцій та підтримки вже існуючих. У той час як деякі інші застосунки розглядають своїх користувачів як інструмент максимізації доходу, ми розглядаємо дохід як інструмент максимізації цінності для наших користувачів.»

Також нещодавно було розширено функціональність аукціону Fragment на основі блокчейну TON. Тепер будь-які користувачі можуть продавати та купувати імена, очікуються й інші можливості. Павло Дуров висловив прихильність до початкових цінностей блокчейну і оголосив про плани створення низки децентралізованих сервісів.