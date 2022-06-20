Telegram запустив платну версію Premium — активна аудиторія месенджера вже перевищує 700 млн

У Telegram з’явилася платна версія Premium з щомісячною передплатою, яка дозволить команді надалі збільшувати ліміти та додавати нові ресурсомісткі функції при збереженні безоплатної версії месенджера. Одночасно з запуском платної передплати команда розробників Telegram повідомила, що активна аудиторія Ті, хто користується сервісом щомісяця месенджера перевищила 700 млн осіб. Востаннє Telegram ділився статистикою на початку 2021 року і тоді аудиторія месенджера становила більше ніж 500 млн осіб.

Платну версію Telegram вперше анонсували на початку червня та пообіцяли її фактичний запуск до кінця цього місяця. Пізно ввечері 19 червня команда Telegram сповістила про доступність оновлення, яке активує передплату Premium. Її вартість — $4,99 на місяць. Оформити передплату можна в розділі Налаштування > Telegram Premium.

Поки що передплата доступна лише для користувачів iPhone — її додали у версії 8.8. Коли відбудеться запуск платної версії на Android, не уточняється.

“Цей день стане важливою датою історії Telegram. Він знаменує не лише чергову віху у розвитку месенджера, а й початок епохи надійної монетизації відповідно до принципів Telegram. Ми переконані, що напрямок розвитку Telegram має насамперед визначатися користувачами, а не рекламодавцями. Таким чином користувачі завжди будуть нашим головним пріоритетом”. команда розробників Telegram

Що дає Telegram Premium

Після оформлення підписки Telegram Premium практично всі ліміти збільшуються вдвічі:

Завантаження у додаток файлів (фото, відео та інші файли) об’ємом до 4 ГБ.

Пришвидшене завантаження різного контенту (фото, відео та інших файлів) на максимальній швидкості без обмежень.

Вимкнення реклами в каналах.

До 1000 передплат на канали.

Підключення до 4 облікових записів у будь-якій програмі.

Організація чатів: до 20 тек, до яких можна додати до 200 чатів.

Закріплення до 10 чатів у основному списку.

Одночасне використання до 20 коротких публічних посилань (t.me).

400 обраних GIF-анімацій та 10 обраних наліпок.

Розширений розділ «Про себе»: більше символів та можливість використовувати будь-які посилання.

Більше знаків у підписах до фото та відео.

Розпізнавання голосових повідомлень (миттєве розшифрування голосового повідомлення після натискання кнопки поруч).

Унікальні реакції та наліпки.

Більше можливостей для керування чатами.

Особливий значок поруч з іменем, що символізує внесок у підтримку Telegram.

Відеоаватар, який програватиметься для всіх користувачів не тільки у профілі користувача, але й у списку чатів та самих чатах.

Нові іконки програми.

Нові безоплатні функції

Усі вже наявні функції, як і раніше, залишаються безплатними для всіх користувачів. Окрім того, команда продовжує додавати нові можливості і це оновлення приносить низку нововведень:

Заявки на вступ до публічних груп: Адміністратори тепер можуть налаштувати вступ до публічних груп за заявками без запрошень. У користувачів, які зайшли до групи, показуватиметься кнопка «Подати заявку на вступ». Як тільки адміністратор схвалить заявку, користувач зможе спілкуватись у чаті.

Анімована смуга завантаження для більш зручного відстеження завантаження великих фото, відео та інших файлів до Telegram з інших програм.

Піктограма підтвердженого облікового запису в чатах (cпеціальний значок у верифікованих груп та каналів тепер буде показуватися не лише у списку чатів та профілях, але й у верхній частині чату).

Поліпшення для ботів.

Покращена підтримка екранів ProMotion (гарантовані 120 кадрів в секунду під час відтворення анімацій на останніх моделях iPhone та iPad).

Швидка та стабільна робота програми завдяки понад 100 виправлень та покращень.

Напередодні фахівці Kantar CMeter з’ясували, що з початку війни час користування Telegram серед українців збільшився у 8 разів — до 40 хв на день.