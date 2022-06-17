Феномен Telegram в Україні — з початку війни час користування месенджером збільшився у 8 разів

Telegram продовжує набирати популярності серед українців, ставши їхньою новою повсякденною звичкою. Якщо раніше середньостатистичний користувач приділяв месенджеру Павла Дурова 5 хвилин на день, то від лютого цей показник збільшився до 40 хвилин на день, свідчать дані нового дослідження Kantar CMeter.
Згідно з результатами попереднього квітневого рейтингу мобільних застосунків Telegram приріс аудиторією +5%, збільшивши своє охоплення серед користувачів смартфонів в Україні. За цей часовий проміжок, час користування месенджером збільшився у 8 разів.
Найактивніше застосунком Telegram користувалися в період з 28 лютого до 06 березня. Під час найгострішої фази військового вторгнення, українці присвячували Telegram до 1 години часу щоденно. На кінець квітня показник зменшився — до 30 хвилин на день.
Головний методолог Kantar Україна Антон Пігіда пояснює феномен популярності застосунку трьома факторами:
- Це один з найбільш зручних способів для отримання новин про поточну ситуацію: з’явилося безліч новинних Telegram-каналів, а також власні урядові Telegram — канали, які були впроваджені для інформування населення.
- В перші дні вторгнення переважна більшість українців використовували месенджер за його основним призначенням — підтримка зв’язку та контактів з усіма своїми родичами, друзями та колегами. І
- Telegram слугував одним з перших додатків для підтримки зв’язку з тими, хто був вимушений бігти закордон.
За словами головного методолога Kantar, цей кейс яскраво показує приклад того, яку важливу роль відіграють сучасні технології у підтримці інтеграції суспільства.
На початку повномасштабного вторгнення рф в Україну месенджер Telegram працював з величезними перебоями та помітними «гальмами» — тоді розробники пояснювали це «безпрецедентним навантаженням» на європейський кластер серверів. Водночас був момент, коли засновник Telegram Павло Дуров повідомив про можливість обмеження роботи месенджера в Україні та рф на час війни — втім після хвилі критики він майже зразу відмовився від цієї ідеї. Наразі Telegram готується до запуску платної преміумверсії, яка запропонує додаткові можливості за $5 на місяць — її запуск має відбутися до кінця цього місяця.
У Telegram до кінця місяця з’явиться підписка Premium з преміум-можливостями — за $5 на місяць