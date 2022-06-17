Феномен Telegram в Україні — з початку війни час користування месенджером збільшився у 8 разів

Telegram продовжує набирати популярності серед українців, ставши їхньою новою повсякденною звичкою. Якщо раніше середньостатистичний користувач приділяв месенджеру Павла Дурова 5 хвилин на день, то від лютого цей показник збільшився до 40 хвилин на день, свідчать дані нового дослідження Kantar CMeter.

Згідно з результатами попереднього квітневого рейтингу мобільних застосунків Telegram приріс аудиторією +5%, збільшивши своє охоплення серед користувачів смартфонів в Україні. За цей часовий проміжок, час користування месенджером збільшився у 8 разів.

Найактивніше застосунком Telegram користувалися в період з 28 лютого до 06 березня. Під час найгострішої фази військового вторгнення, українці присвячували Telegram до 1 години часу щоденно. На кінець квітня показник зменшився — до 30 хвилин на день.

Головний методолог Kantar Україна Антон Пігіда пояснює феномен популярності застосунку трьома факторами: