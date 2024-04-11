Telegram активно добавляет новых пользователей и до конца года вполне может стать миллиардником.

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что прошлый квартал мессенджер завершил с положительным денежным потоком и компания рассчитывает выйти на прибыль уже по итогам 2024 года. В мартовском интервью FT он прогнозировал доходность «если не в 2024-м, то в 2025 году». Также Дуров повторил, что Telegram сейчас имеет 900 млн ежемесячных пользователей, добавив, что половина из них пользуются мессенджером ежедневно. Можно вспомнить, что отметку 800 млн ежемесячно активных пользователей Telegram одолел в июле 2023 года. По данным DataAI, Telegram входит в топ-6 самых загружаемых приложений во всем мире.

В марте Telegramпривлек $330 млн от продажи облигацийи тогда сообщалось, что выпуск даже «переподписали» благодаря повышенному спросу (более низкая доходность, меньший дисконт при размещении). В интервью FT Дуров также рассказал, что Telegram сейчас стоит $30 млрд и выйдет на IPO к марту 2026 года.

Telegram имеет непрозрачную структуру собственности, а десятилетие убыточности отнюдь не мешает ему активно расти. С самого начала инвесторов Telegram привлекал непублично, поэтому доподлинно неизвестно, кто именно финансирует мессенджер, а его бизнес-модель не является самодостаточной. Запущенная ранее реклама в Telegram не покрыла расходы, тогда как количество подписчиков Telegram Premium в январе превысила 5 миллионов пользователей (платная подписка появилась в середине июня 2022 года), но ранее Павел Дуров рассказывал, что для покрытия всех расходов премиум Telegram должны купить 2,5-3% пользователей — около 20 млн. на тот момент. Также можно вспомнить проект блокчейн-платформы TON, чей запуск обернулся многомиллионным штрафом в США и немалыми убытками.

31 марта Telegram запустил монетизацию для владельцев каналов, которая в Украине пока не работает — тем временем высокопоставленные украинские чиновники продолжают дискуссии о рисках и необходимости законодательного регулирования соцсетей и мессенджеров, в частности Telegram.