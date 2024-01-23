Telegram внедряет голосовые и видео сообщения «одноразового просмотра»

Разработчики мессенджера Telegram выпустили несколько новых функций в рамках январского обновления. Многие из них ориентированы на работу с видео и аудио сообщениями.

В сентябре 2023 года в Telegram появилась возможность отправки фотографий и видео с возможностью одноразового просмотра в приватном чате. Теперь компания распространяет эту функцию на голосовые и видеосообщения. Пользователи могут нажать значок микрофона, чтобы начать запись, а затем нажать на значок «однократного просмотра». Тем самым получателю будет разрешено прослушать голосовое сообщение или просмотреть видеосообщение только один раз.

Кроме того, Telegram внедряет возможность приостанавливать и возобновлять запись голосовых и видеосообщений через то же самое меню.

Telegram также добавляет возможность пользователям видеть, когда получатель прочитает их сообщения в личных чатах. Эту функцию можно отключить в настройках.

Для пользователей платной версии сервиса также появилось несколько новшеств. Одна из них – возможность скрыть информацию о времени прочтения, но при этом продолжать видеть время прочтения своего собеседника, если те делятся такой информацией. Кроме того, пользователи платной версии сервиса могут выбирать, кто сможет отправлять им сообщения первым. Они могут выбрать либо «Все», либо «Мои контакты и Premium-пользователь».

Источник: techcrunch