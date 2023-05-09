Телескоп Джеймса Уэбба заметил первые пояса астероидов, расположенные за пределами Солнечной системы

Один из недавно зафиксированных телескопом Джеймса Уэбба поясов намекает на присутствие ранее неизвестных планет в системе Фомальгаут – самой яркой звезды из созвездия Южная Рыба.

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В исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy 8 мая, группа астрономов из Университета Аризоны и Лаборатории реактивного движения NASA, утверждает, что система Фомальгаут, расположенная в 25 световых годах от Земли, оказалась гораздо сложнее, чем считалось ранее.

Еще с 1983 года ученые знали, что звезда, возраст которой достигает 440 млн лет, окружена пылью и мусором – однако новые исследования показывают, что возле объекта расположены целых три пояса астероидов, похожие на тот, что существует в нашей Солнечной системе.

Они простираются на 23 миллиарда километров от звезды (это в 150 раз больше расстояния Земли от Солнца). Ширина внутреннего пояса Фомальгаут составляет от 7 до 80 астрономических единиц, однако самое интересное, что второй пояс системы находится под наклоном 23 градуса относительно всех других объектов на орбите звезды.

«Это действительно уникальный аспект системы», — сказал ведущий автор исследования Андраш Гашпар, отметив, что это может свидетельствовать о наличии еще не обнаруженных планет на орбите Фомальгаут.

Еще дальше звезды расположено внешнее кольцо с обломками, похожее на пояс Койпера в Солнечной системе. В нем обнаружено «пятно», которое ученые прозвали «Большим облаком пыли» — непонятно, является ли эта особенность частью системы Фомальгаут или чем-то, что светит из-за нее (например, фоновой галактикой). Астрономы подозревают, что облако образовалось, когда два больших космических камня шириной более 600 км каждый столкнулись друг с другом.

По словам команды Гаспара, в системе Фомальгаут могут располагаться три или больше планет — размером примерно с Уран и Нептун. Их присутствие должен подтвердить дальнейший анализ изображений телескопа Джеймса Уэбба.